CONCEJAL LILIANA GAUNA PLANTEÓ DUDAS SOBRE EL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA

Sierra Grande | La concejal del Partido Justicialista, Liliana Gauna, brindó declaraciones a Radio Libre en relación con el procedimiento de licitación de una obra pública municipal cuyo presupuesto oficial asciende a casi 2.000 millones de pesos. Durante la entrevista, detalló el desarrollo del proceso, las decisiones adoptadas en la Comisión Evaluadora y los motivos por los cuales manifestó dudas institucionales sobre la transparencia del trámite.

Gauna explicó que la apertura de sobres se realizó el 29 de diciembre y que posteriormente, el martes 13 de enero, se constituyó la Comisión Evaluadora para analizar la documentación presentada por cuatro empresas oferentes. Según indicó, dos de ellas fueron descartadas: una por superar en más de un 20% el monto oficial establecido y otra por antecedentes vinculados a la empresa, decisión que se adoptó por acuerdo de la comisión.

De este modo, continuaron en carrera dos firmas: Movimiento SAO – EISA y Agrovial SA. Durante la instancia siguiente, se dio lectura a una nota ingresada al área de Obras Públicas, en la que una de las empresas advertía que otra oferente mantendría una deuda con la Municipalidad. También se leyó una nota del Ejecutivo municipal en la que se señalaba que dicha situación no constituiría causal de exclusión, aunque sería incorporada al expediente.

La concejal sostuvo que, a partir de ese momento, planteó la necesidad de verificar si se cumplían los requisitos establecidos en el pliego licitatorio, en particular el artículo 22, que exige a las empresas no mantener deudas con el municipio. En ese contexto, señaló que se confirmó la existencia de una deuda por parte de una de las empresas, aunque se argumentó que la misma sería posterior a la presentación de la oferta.

Gauna indicó que solicitó acceso a la documentación que acreditara esta información, pedido que fue rechazado durante la comisión. Según manifestó, esta negativa motivó sus cuestionamientos, aclarando que su intervención fue de carácter institucional y orientada a garantizar la transparencia del procedimiento, sin intención de beneficiar o perjudicar a ninguna empresa ni de frenar la ejecución de la obra.

En relación con las propuestas económicas, explicó que Agrovial SA presentó una oferta significativamente inferior al presupuesto oficial, lo que generó interrogantes sobre la viabilidad de ejecución de la obra en el contexto económico actual. Por su parte, Movimiento SAO EISA presentó una propuesta técnica que incluía trabajos adicionales no solicitados en el pliego y acreditó experiencia previa en obras de pavimentación, aspectos que fueron considerados durante el análisis.

La concejal confirmó que, ante la imposibilidad de acceder a la información requerida y la persistencia de dudas sobre el cumplimiento del pliego, realizó una presentación judicial solicitando vista e investigación por presuntas irregularidades en el proceso licitatorio. Señaló que la intervención de la Justicia permitirá determinar si el procedimiento se ajustó a la normativa vigente.

Finalmente, Gauna remarcó que su accionar se enmarca en su rol de control institucional como concejal y en la responsabilidad de velar por el uso de fondos públicos, reiterando que su pedido apunta a aclarar las dudas antes de avanzar con la preadjudicación de una obra de relevancia para la comunidad.

Fuente: En este día | Radio Libre