CONA NIYEU: DECOMISARON 161 KILOS DE CARNE DE GUANACO Y SECUESTRARON ARMAS

Un operativo de la Brigada Rural de San Antonio permitió decomisar aproximadamente 161,7 kilos de carne de guanaco y secuestrar armas de fuego en inmediaciones del paraje Cona Niyeu. El procedimiento tuvo lugar durante un control vehicular sobre la Ruta Provincial 5.

Los efectivos detuvieron una camioneta Nissan Frontier en la que viajaban dos hombres. Al inspeccionar el vehículo, encontraron carne cubierta con una lona blanca en la caja de carga. Según informó la Policía, el conductor manifestó que correspondía a cuatro guanacos que habían sido despostados.

Ante el hallazgo, intervino personal de Fauna Silvestre, que dispuso el decomiso de la totalidad de la carne. Durante el procedimiento también se secuestraron dos carabinas: una calibre 22, con 26 municiones, y otra calibre 223, con nueve municiones. Además, fueron incautados dos cuchillos.

La intervención se realizó en el marco de la Ley Nacional 22.421, que establece disposiciones para la conservación y protección de la fauna silvestre. La carne fue inutilizada mediante su desnaturalización en el lugar, con el objetivo de evitar que las personas involucradas u otras personas puedan consumirla o comercializarla.