COMUNIDAD MAPUCHE RECLAMA EL CUMPLIMIENTO DE LA CONSULTA PREVIA SOBRE PROYECTOS EN EL TERRITORIO

Sierra Grande | La lonko de la comunidad mapuche Kintul Follil de Sierra Grande, Doris Cañumil, expresó su preocupación por la falta de consultas a las comunidades originarias ante el avance de proyectos vinculados a la explotación de recursos naturales y al desarrollo de infraestructura en la región.

Durante una entrevista con Radio Libre, sostuvo que la legislación nacional e internacional reconoce el derecho de los pueblos originarios a la consulta libre, previa e informada cuando una medida o proyecto pueda afectar sus territorios, su forma de vida o su patrimonio cultural.

En ese sentido, afirmó que dicho mecanismo no se implementó en los distintos tramos del desarrollo de Vaca Muerta ni en las iniciativas relacionadas con el corredor hacia Punta Colorada. Según explicó, la comunidad considera que la consulta no constituye únicamente una instancia informativa, sino un proceso en el que las comunidades pueden expresar su posición respecto de los proyectos que impactan sobre sus territorios.

Cañumil indicó que, frente a la continuidad de estas iniciativas, la comunidad mantiene reuniones con representantes de empresas y organismos para plantear inquietudes sobre las posibles consecuencias ambientales y culturales. Entre los temas mencionados se encuentran los efectos sobre áreas protegidas, la preservación de la biodiversidad y la protección de sitios de valor histórico y cultural.

La autoridad mapuche también hizo referencia a la necesidad de resguardar los restos arqueológicos y óseos que puedan aparecer durante los movimientos de suelo. Informó que trabaja en la elaboración de un expediente para reclamar la restitución de restos humanos retirados de la zona costera y señaló que la comunidad mantiene conversaciones con organismos nacionales sobre los procedimientos de protección del patrimonio.

Asimismo, explicó que actualmente participan en el proceso de consulta vinculado al plan de manejo del área protegida de Islote Lobos, donde analizan la documentación presentada por las autoridades antes de emitir una respuesta formal.

Finalmente, Cañumil sostuvo que el objetivo de la comunidad es acompañar los procesos de desarrollo procurando reducir los impactos sobre el ambiente y garantizar la conservación del territorio para las generaciones futuras. También remarcó la importancia de que las comunidades originarias sean incorporadas en las instancias de decisión previstas por la normativa vigente cuando se proyectan intervenciones sobre los recursos naturales.

Fuente: En este día | Radio Libre