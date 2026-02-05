COMIENZAN LAS CELEBRACIONES POR LA VIRGEN DEL SOCAVÓN EN SIERRA GRANDE

Sierra Grande | La comunidad de Sierra Grande se prepara para una nueva celebración en honor a la Virgen del Socavón, que se llevará a cabo entre el 5 y el 14 de febrero. Así lo informó Yamina Martínez, pasante mayor de la festividad, en declaraciones realizadas a Radio Libre.

Las actividades comenzarán el 5 de febrero con el inicio de las novenas, que se desarrollarán durante nueve días consecutivos a partir de las 20 horas en la iglesia Nuestra Señora de Lourdes. Durante cada jornada se reza el rosario y se aborda un tema distinto en el marco del novenario. En este período también se reciben donaciones de alimentos no perecederos y útiles escolares, que posteriormente serán entregados a instituciones locales.

El 13 de febrero, luego de la novena, se realizará una procesión y el tradicional cambio de vestimenta de la imagen de la Virgen del Socavón. Este acto tendrá lugar en el domicilio de los pasantes mayores, siempre que las condiciones climáticas lo permitan. Durante el cambio de la vestimenta, el acceso queda reservado únicamente a mujeres, mientras que previamente se lleva a cabo una bendición de la ropa en una celebración religiosa.

La misa central se celebrará el 14 de febrero a las 19 horas en la iglesia Nuestra Señora de Lourdes. Al finalizar, se realizará una procesión alrededor de la plaza y se presentarán las danzas tradicionales vinculadas a la festividad.

Martínez explicó que la organización de la celebración está a cargo de los pasantes, quienes cumplen distintos roles, como pasantes mayores, de arco, de salón, de ornamentación y de sonido, entre otros. Los pasantes mayores son responsables de coordinar las tareas generales, garantizar el cumplimiento de las promesas asumidas y organizar aspectos centrales como la confección y elección de la vestimenta de la imagen.

La Virgen del Socavón es una advocación originaria de Oruro, Bolivia, donde es considerada patrona de los mineros y una referencia del folclore nacional. En Sierra Grande, la festividad tiene su antecedente en la llegada de la primera imagen, traída por Paulino Hurtado, hecho que marcó el inicio de esta tradición en la localidad.

Desde la organización se extendió la invitación a toda la comunidad para participar de las novenas, la procesión, el cambio de vestimenta y la misa, destacando el carácter abierto de la celebración y su continuidad a lo largo de los años en la ciudad.

Fuente: En este día | Radio Libre