COMIENZA LA VACUNACIÓN ANTIGRIPAL PARA MAYORES DE 65 AÑOS EN SIERRA GRANDE Y PLAYAS DORADAS

Sierra Grande | El jefe del servicio de vacunación del hospital Dr. Osvaldo P. Bianchi, Miguel Cortés, confirmó el inicio de la campaña de vacunación antigripal destinada exclusivamente a personas mayores de 65 años, tras la recepción de dosis en la jornada.

Según indicó en declaraciones a Radio Libre, la aplicación comenzará al día siguiente de la llegada de las vacunas, en el horario habitual de 8 a 12.30 en el vacunatorio del hospital de Sierra Grande. Además, se realizará una jornada en Playas Doradas, donde personal de salud se trasladará para aplicar dosis entre las 9 y las 12 en el centro de atención local.

Cortés precisó que las vacunas disponibles corresponden únicamente a la población mayor de 65 años. En ese sentido, aclaró que aún no se han recibido dosis para personas de entre 2 y 64 años con factores de riesgo, ni existe una fecha confirmada de arribo. Ante esta situación, señaló que quienes cuenten con cobertura de obra social pueden gestionar la vacuna por esa vía y acudir al hospital para su aplicación.

El funcionario explicó que la cantidad de dosis enviadas es limitada y no supera las 100 unidades por entrega, lo que condiciona la logística del operativo. Por este motivo, no se prevé la vacunación domiciliaria ni en instituciones, concentrándose la atención en los puntos establecidos.

En relación con la organización territorial, informó que también se distribuirán vacunas en zonas rurales a través de los centros de atención primaria, que relevarán la población objetivo y retirarán las dosis correspondientes.

Cortés destacó la importancia de asistir con carnet de vacunación y documentación de obra social, en caso de disponer de ella, para completar esquemas y facilitar la recuperación de costos por parte del sistema de salud.

Respecto al calendario regular, indicó que no se registran faltantes de vacunas y que se mantiene la disponibilidad para todas las edades, incluyendo la vacuna contra el VPH para adolescentes. Asimismo, confirmó que durante la jornada en Playas Doradas se aplicarán también vacunas de calendario para niñas y niños que necesiten completar esquemas.

Finalmente, señaló que la disponibilidad de vacunas antigripales es inferior a la de años anteriores y que la distribución responde al stock existente a nivel provincial, lo que limita el alcance de la campaña en esta etapa.

Fuente: En este día | Radio Libre