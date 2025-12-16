COMIENZA LA ETAPA CLAVE PARA LA EXPORTACIÓN DE LOS TRANSFORMADORES CON PCB

Sierra Grande | En una instancia considerada decisiva para la comunidad de Sierra Grande, se llevan adelante las tareas finales para la erradicación de los transformadores con PCB (bifenilos policlorados) que permanecían almacenados en uno de los polvorines, un pasivo ambiental heredado por la empresa HiPaRSA tras el cierre de HiPaSAM.

Durante la jornada del lunes, las tareas que se desarrollan en el polvorín fueron acompañadas por autoridades locales y de la empresa. Estuvieron presentes en el lugar el presidente del Concejo Municipal, Carlos Negri, y el interventor de HiPaRSA, Adrián López, quienes recorrieron el sector donde se realizan los trabajos de acondicionamiento y erradicación de los transformadores con PCB. Negri, solicitó recorrer el lugar para interiorizarse del procedimiento técnico y las medidas de seguridad aplicadas en cada etapa del proceso.

Marcelo de Passos Pires, referente de la empresa TREDI —firma especializada en tratamiento y eliminación de residuos peligrosos— explicó que actualmente se está desarrollando el proceso de acondicionamiento previo a la exportación. “Lo que estamos haciendo es sacar los transformadores de los polvorines y llevarlos a un depósito transitorio en el mismo predio. Allí se pesan, se miden y se acondicionan para su posterior carga en contenedores”, detalló.

Según precisó, la totalidad del material será exportada hacia fines de enero. “Casi el 100% de los transformadores se va a exportar. La carga saldrá desde aquí con presencia de Aduana y autoridades ambientales, con destino al puerto de Buenos Aires y, desde allí, a la planta de TREDI en Francia, donde se realizará la descontaminación definitiva”, señaló.

De Passos Pires indicó que el destino final será la planta ubicada en el sur de Francia, donde los equipos serán tratados bajo estrictos protocolos internacionales. “Una vez descontaminados todos los materiales, se emitirá un certificado de destrucción con apostillado, que avala la eliminación total del PCB y permite dar de baja formalmente este pasivo ambiental”, afirmó.

En relación con el acondicionamiento del predio, explicó que se utiliza un galpón complementario al polvorín tradicional. “Ese espacio nos permite maniobrar con mayor seguridad, utilizar autoelevadores y preparar correctamente los transformadores. Además, es parte de una segunda etapa que incluye la limpieza integral del polvorín”, sostuvo.

Respecto al estado del lugar una vez finalizadas las tareas, aseguró que no quedarán residuos contaminantes. “La última etapa incluye la limpieza del suelo con material absorbente. El objetivo es que no quede absolutamente nada de PCB”, remarcó.

Durante el proceso se detectaron transformadores que aún contenían aceites contaminados. “En esos casos, se vaciaron y los aceites se colocaron en tambores homologados por Naciones Unidas, debidamente rotulados y paletizados, cumpliendo con todas las normativas internacionales para sustancias peligrosas”, explicó.

En cuanto al volumen total, estimó que se retirarán alrededor de 70 transformadores, con un peso aproximado de 130 toneladas, aunque aclaró que las cifras finales se confirmarán una vez concluido el pesaje. La exportación se realizará en contenedores de 40 pies, bajo un procedimiento altamente controlado. “Es una carga peligrosa y cada puerto por el que pasa el barco debe ser notificado. Todo el proceso está estrictamente regulado”, enfatizó.

Finalmente, De Passos Pires indicó que las tareas en el lugar continuarán durante la semana en curso y se retomarán tras las fiestas. “Calculamos unos diez días más de trabajo para dejar todo listo y concretar la exportación a fin de mes”, concluyó, destacando la importancia del trabajo conjunto con las autoridades locales y provinciales para alcanzar la erradicación definitiva del PCB en la zona.

