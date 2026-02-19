COMERCIO EN SIERRA GRANDE: BALANCE DE TEMPORADA, CAPACITACIONES Y PLANTEOS POR EL PROYECTO VMOS

Sierra Grande | Integrantes de la Cámara de Industria, Servicios y Comercio de Sierra Grande, Héctor Hinofuentes y Gabriel Villagra, evaluaron en declaraciones a Radio Libre la situación del comercio local, el desempeño de la temporada en Sierra Grande y Playas Doradas, y el vínculo con el desarrollo del proyecto VMOS.

Según indicaron, la temporada estival no alcanzó las expectativas previstas. Señalaron que enero suele registrar una disminución de la actividad comercial en Sierra Grande por el traslado de consumidores hacia Playas Doradas y que este año las condiciones climáticas incidieron en el movimiento general en toda la región. En ese contexto, afirmaron que aún no se percibe un impacto significativo del proyecto VMOS en las ventas locales.

Uno de los principales planteos de la Cámara se vincula con la participación de comercios locales como proveedores de la obra. Hinofuentes y Villagra señalaron que existen casos de empresas externas que abastecen al proyecto sin funcionar en la localidad. En este sentido, Villagra Indicó que esto genera competencia con comercios instalados que mantienen alquileres, personal registrado y obligaciones fiscales locales y provinciales.

En ese marco, mencionaron la necesidad de fortalecer controles en los accesos a la ciudad para registrar el ingreso de mercaderías y verificar su origen, así como asegurar el cumplimiento de la normativa vinculada al compre local. Por su parte, Hinofuentes planteó la conveniencia de reactivar una Agencia de Desarrollo Local con participación del Ejecutivo municipal, el Concejo Deliberante, la Cámara y representantes del proyecto VMOS, con el objetivo de coordinar información sobre demandas de bienes y servicios y facilitar la inscripción de proveedores locales.

Respecto a la modalidad de contratación, señalaron dificultades para acceder a licitaciones o pedidos de compra en tiempo oportuno. Sostuvieron que en varios casos los comercios toman conocimiento de las necesidades cuando los insumos ya fueron adquiridos a proveedores externos.

La Cámara también emitió recientemente un comunicado recordando que dentro del ejido municipal no está permitida la venta ambulante, en referencia a la Ordenanza vigente. Según explicaron, detectaron la presencia de vendedores de servicios provenientes de otras localidades que operan sin habilitación comercial local. Indicaron que esta situación afecta a empresas radicadas en Sierra Grande que cumplen con las exigencias tributarias y regulatorias.

En relación con el desarrollo del proyecto VMOS y los anuncios vinculados a la futura planta de GNL, los representantes consideraron que se trata de un proceso de mediano y largo plazo, con etapas administrativas y técnicas en curso. Señalaron que la mayor demanda laboral y comercial se proyecta en los próximos años, y que la puesta en funcionamiento se estima hacia el final de la década.

No obstante, Hinofuentes manifestó preocupación por la instalación de un campamento de obra en una zona alejada del casco urbano, al considerar que podría limitar el impacto directo sobre el comercio local si el abastecimiento se concentra fuera de la ciudad. En ese sentido, reiteraron la importancia de garantizar mecanismos efectivos de compre local en la provisión de bienes y servicios.

En cuanto a la agenda institucional, la Cámara prevé continuar con capacitaciones para comerciantes en diversas temáticas como herramientas de inteligencia artificial aplicadas a la gestión de negocios, en articulación con federaciones y organismos provinciales, explicó Villagra.

Finalmente, convocaron a los comercios locales a participar de la entidad y a trabajar en conjunto para fortalecer la representación del sector ante el escenario de cambios productivos en la región.

Fuente: En este día | Radio Libre