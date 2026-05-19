COMENZÓ EN VIEDMA EL DEBATE ORAL Y PÚBLICO CONTRA EX INTENDENTES Y EXFUNCIONARIOS DE SIERRA GRANDE

Sierra Grande | Comenzó este lunes en Viedma el debate oral y público contra los ex intendentes de Sierra Grande, Renzo Tamburrini y Nelson Iribarren, junto a exfuncionarios de sus respectivas gestiones municipales, en el marco de una causa vinculada al programa federal de viviendas Techo Digno.

Además de los ex jefes comunales, comparecen ante la Justicia Mauro Tamburrini, Ernesto Noel, Claudia Alvariño y Miguel Ángel Mesa, quienes ocuparon distintos cargos en las administraciones investigadas. La Fiscalía les atribuye presuntas maniobras en perjuicio de la administración pública relacionadas con certificaciones de avance de obra y pagos efectuados en el marco de convenios para la construcción de viviendas e infraestructura.

De acuerdo con la acusación fiscal, durante la primera gestión municipal investigada se habrían certificado avances de obra cercanos al 71 %, mientras que las pericias técnicas determinaron un avance real del 42,21 %. Según la investigación, esa diferencia habría generado un perjuicio patrimonial actualizado a marzo de 2025 de más de 793 millones de pesos.

En relación con la segunda gestión, la Fiscalía sostuvo que se realizaron pagos por obras de infraestructura y movimientos de suelo que no contaban con los desembolsos nacionales correspondientes y cuyo nivel de ejecución no coincidía con las certificaciones presentadas. En este caso, el perjuicio económico actualizado superaría los 200 millones de pesos.

La causa se originó a partir de una denuncia radicada durante una investigación administrativa realizada desde el entonces Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda de la Nación. Inicialmente el expediente tramitó en el fuero federal, que posteriormente se declaró incompetente y remitió las actuaciones a la Justicia provincial.

Durante la primera audiencia, el Ministerio Público Fiscal expuso su teoría del caso y detalló documentación vinculada a certificados de obra, resoluciones y facturación relacionada con los trabajos investigados. Las defensas rechazaron las acusaciones y sostuvieron que no podrá acreditarse la existencia de las maniobras señaladas por la Fiscalía.

Tanto Renzo Tamburrini como Nelson Iribarren confirmaron su participación en las audiencias y manifestaron que afrontan el proceso judicial con tranquilidad.

Para las próximas jornadas está prevista la declaración de funcionarios nacionales, técnicos, peritos y representantes de organismos estatales que participaron en relevamientos y constataciones sobre el estado de las obras. El debate continuará durante toda la semana en el auditorio del Poder Judicial de Viedma.

Fuente: MINISTERIO PUBLICO FISCAL