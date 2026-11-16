COMENZÓ EN SIERRA GRANDE LA AUDIENCIA PÚBLICA POR EL PROYECTO ARGENTINA LNG

Sierra Grande | La audiencia pública por el proyecto Argentina LNG comenzó este lunes en Sierra Grande, con algunos minutos de demora respecto del horario previsto. La apertura estuvo encabezada por la intendenta local, Roxana Fernández; el gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck; la secretaria de Energía y Ambiente de la provincia, Andrea Confini; y la secretaria de Ambiente y Cambio Climático, María Judith Jiménez. En el gimnasio Vuta Mahuida se concentraron funcionarios provinciales y municipales, representantes de YPF, empresas inversoras y público en general. El operativo incluyó un importante despliegue policial y el vallado del predio, con controles de seguridad en los accesos.

La instancia de participación ciudadana se extenderá durante dos jornadas y cuenta con 320 inscripciones, distribuidas aproximadamente en partes iguales entre ambos días, según informó el secretario de Relaciones Institucionales de la Secretaría de Energía y Ambiente, Mario Figueroa. La metodología contempla la presentación de los estudios de impacto ambiental y las exposiciones de especialistas, autoridades y ciudadanos previamente inscriptos. Cada participante tendrá un máximo de cinco minutos para exponer por cada estudio seleccionado.

El debate comprende cuatro componentes centrales de la iniciativa: el gasoducto dedicado para transportar gas desde Neuquén; las unidades flotantes de licuefacción (FLNG), previstas a cinco kilómetros de la costa del Golfo San Matías; el poliducto para el transporte de líquidos y condensados; y el complejo industrial terrestre destinado a la recepción y el fraccionamiento. Las presentaciones técnicas estarán a cargo de las consultoras Serman & Asociados S.A. y ERM Argentina S.A., responsables de la elaboración de los informes ambientales.

En el exterior del gimnasio también se desarrolla una manifestación de apoyo al proyecto. Integrantes de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA) se concentran con banderas e instrumentos, acompañando el desarrollo de la audiencia y expresando su respaldo a la iniciativa energética y a la posibilidad de nuevas inversiones y actividad laboral en la región.

La audiencia se realiza bajo los términos de la Ley provincial J N.º 3.284 y constituye una instancia de participación ciudadana de carácter no vinculante. Su objetivo es poner a disposición de la población la información técnica y recibir observaciones que serán incorporadas al expediente ambiental antes de que la provincia defina los pasos administrativos vinculados con la infraestructura proyectada. Las dos jornadas se transmiten en vivo a través del canal oficial de YouTube de la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático.

Fuente: En este día | Radio Libre