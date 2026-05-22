COMENZÓ EL COBRO DE MULTAS POR EXCESO DE VELOCIDAD EN RADARES DE RÍO NEGRO

Sierra Grande | El subsecretario de Seguridad Vial de Río Negro, Marcelino Di Gregorio, confirmó que desde este jueves comenzaron a aplicarse multas por exceso de velocidad en los radares instalados sobre la Ruta Nacional 3, luego de finalizar el período de prevención y concientización implementado por la Provincia.

Según explicó el funcionario en declaraciones a Radio Libre, durante los últimos 30 a 60 días los dispositivos funcionaron únicamente con avisos preventivos destinados a conductores que tuvieran registrado un correo electrónico en la base de datos del Registro de la Propiedad Automotor o en la Agencia Tributaria provincial. A partir de ahora, las detecciones generan actas de infracción.

Di Gregorio indicó que los radares fueron calibrados por el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) y que cuentan con la señalización exigida por Vialidad Nacional. Señaló además que la colocación de cartelería es obligatoria para la habilitación de los controles.

En el caso de Sierra Grande, precisó que los radares permanecen en los mismos puntos ya establecidos sobre la Ruta Nacional 3, en los kilómetros 1262.6 y 1263.8. También explicó que el corredor se encuentra señalizado con carteles previos que indican la proximidad del control y el límite de velocidad permitido.

El funcionario detalló que los dispositivos registran la infracción cuando el vehículo atraviesa el sector controlado y que la tecnología utilizada actualmente toma imágenes desde la parte trasera del vehículo.

En relación con las sanciones, informó que el sistema fue modificado recientemente mediante un decreto provincial para establecer escalas diferenciadas según el nivel de exceso de velocidad. Las infracciones de hasta un 30 por ciento por encima del límite permitido contemplan multas de 100 unidades fijas, mientras que superar ese porcentaje implica sanciones de 200 unidades fijas.

Actualmente, las multas de 100 unidades rondan los 200 mil pesos y las de 200 unidades se aproximan a los 400 mil pesos. Di Gregorio señaló que anteriormente el esquema contemplaba valores que hoy equivaldrían a cerca de 900 mil pesos.

Las actas de infracción incluirán las modalidades de pago y las vías para efectuar descargos ante el Juzgado Administrativo de Faltas de la Provincia. El pago voluntario podrá realizarse dentro de un plazo de 45 días desde la notificación y contempla una reducción del 50 por ciento sobre el monto de la multa.

Las notificaciones serán enviadas al correo electrónico declarado por el titular del vehículo y, en caso de no contar con ese dato, se remitirán por vía postal.

Di Gregorio sostuvo que el objetivo principal de los controles es reducir la siniestralidad vial y afirmó que la velocidad y el consumo de alcohol al volante continúan siendo factores determinantes en los accidentes fatales. Además, indicó que Río Negro registra en los últimos cinco años una tendencia leve a la baja en las estadísticas de víctimas fatales en rutas provinciales.

Fuente: En este día | Radio Libre