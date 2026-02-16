COMENZÓ EL ARMADO DEL ESCENARIO PARA LA X FIESTA NACIONAL DE PLAYAS DORADAS

Sierra Grande | El secretario general y de Hacienda de la Municipalidad de Sierra Grande, Nazareno Sepúlveda, informó en declaraciones a Radio Libre que comenzó el armado del escenario para la X Fiesta Nacional de Playas Doradas, que este año contará con una nueva locación y una redistribución de los servicios destinados al público.

Sepúlveda confirmó que ya no hay cupos disponibles para food trucks y que se dispusieron 500 sillas en el sector preferencial. Además, se organizarán espacios específicos para adultos mayores y para personas con Certificado Único de Discapacidad (CUD) con movilidad reducida.

En relación con la venta de entradas, el funcionario aclaró que el acceso al predio será libre y gratuito para el público en general. La comercialización corresponde únicamente al sector preferencial, que contará con sillas ubicadas frente al escenario. Los tickets pueden adquirirse todos los días en el Paseo de Artesanos, en el paseo gastronómico y en la Delegación de Turismo.

El secretario municipal también indicó que la localidad registra un 100% de ocupación en el marco de la fiesta.

La X Fiesta Nacional de Playas Doradas se desarrollará durante tres jornadas consecutivas con una programación artística que incluye presentaciones locales, regionales y números centrales invitados.

La primera noche contará con la presentación del ballet oficial de la fiesta, dirigido por la profesora Miriam Mesa, artistas locales y regionales, y el cierre a cargo de Nico Mattioli.

En la segunda velada se presentarán nuevamente artistas locales, regionales y escuelas de danza, junto a Destino San Javier y Sharon y Los Camperos del Chamamé.

La tercera noche incluirá la actuación de Ulises Bueno y la agrupación jujeña Llokallas, con cierre de carnaval, completando la grilla artística prevista para las tres jornadas.

Fuente: Radio Libre