COMENZARON LOS TRABAJOS DE REPARACIÓN DE CALLES EN PLAYAS DORADAS

Sierra Grande | La Municipalidad de Sierra Grande inició este lunes los trabajos de reparación de calles en Playas Doradas, dando cumplimiento al anuncio realizado días atrás por el secretario general y de Hacienda, Nazareno Sepúlveda.

“Está pasando la máquina en Playas. Contratamos una máquina por 20 horas para repasar las calles de la villa. En principio 20 horas, confiamos que con eso pegamos un buen sacudón, si nos falta mucho vamos a contratar 10 horas más”, señaló el funcionario en declaraciones realizadas hoy.

La semana pasada, Sepúlveda había adelantado que la contratación se haría con fondos propios, mientras avanza el proceso de licitación para la compra de una motoniveladora cero kilómetro. “Estamos llevando adelante un requerimiento para poder contratar una máquina, aunque sea 20 horas, que es lo que nos alcanza, para hacer un repaso de las calles”, había explicado entonces.

El secretario también reconoció que la motoniveladora que posee actualmente el municipio “se vive rompiendo” y no garantiza el mantenimiento necesario en la zona. De allí la decisión de sumar horas de servicio alquilado para atender de manera inmediata la demanda de los vecinos.