COLOCAN 320 METROS CUADRADOS DE CÉSPED EN LA PLAZA INCLUSIVA DEL BARRIO 9 DE JULIO

Sierra Grande | La Municipalidad de Sierra Grande avanza con trabajos de mejora en la Plaza Inclusiva del Barrio 9 de Julio, donde durante el fin de semana se completó la colocación de 320 metros cuadrados de césped.

En declaraciones a Radio Libre, la secretaria de Gobierno municipal, Cintia Castillo, informó que el nuevo césped requiere un período de adaptación antes de poder ser utilizado. En ese sentido, indicó que será necesario esperar entre siete y diez días para transitar sobre la superficie, con el objetivo de permitir su correcto asentamiento.

La funcionaria señaló además que la plaza permanecerá cerrada de manera temporal para evitar que vecinos y visitantes ingresen al sector intervenido. El cierre busca preservar las condiciones necesarias para que el césped se adapte al terreno y evitar daños durante los primeros días posteriores a la instalación.

La Plaza Inclusiva del Barrio 9 de Julio se consolida como uno de los espacios públicos más concurridos de la ciudad, debido a la presencia de juegos y áreas destinadas a la recreación y el esparcimiento. Por ese motivo, desde el municipio reiteraron el pedido a las familias para que no concurran al lugar y no permitan que niños y niñas asistan solos mientras se desarrollan las tareas y durante el período de resguardo del césped.

Según se informó, el césped llegó a la localidad durante las primeras horas del sábado. Antes de su colocación se realizaron trabajos de preparación del terreno, que incluyeron movimiento y acondicionamiento del suelo para facilitar la adaptación de los paños y la nivelación de la superficie. Las tareas finalizaron este domingo.

Se trata del primer espacio público de Sierra Grande que incorpora césped de estas características, una intervención que modificó la imagen del sector y del entorno inmediato de la plaza.

Por otra parte, la Municipalidad recordó que la Plaza San Martín permanece cerrada al público debido a las obras que se ejecutan en el lugar. Las autoridades indicaron que se están llevando adelante trabajos de renovación y mejoramiento del espacio y solicitaron respetar las restricciones de ingreso por razones de seguridad hasta la finalización de las tareas.

Fuente: En este Día | Radio Libre