COLOCACIÓN DE LA TAPA DEL TANQUE 401 MARCA UN NUEVO AVANCE EN EL PROYECTO VMOS

Sierra Grande | En las últimas horas se concretó la colocación de la tapa en el segundo tanque construido en el marco del proyecto VMOS, identificado como tanque 401. La maniobra representa un nuevo avance en el desarrollo de la obra, que continúa su ejecución pese a los contratiempos sufridos días atrás afectado algunas estructuras previamente levantadas.

Gran parte de las tareas requeridas para esta instancia se llevaron a cabo de manera manual, lo que implicó un esfuerzo sostenido por parte del personal involucrado. Durante la jornada, los trabajadores acompañaron el proceso hasta su finalización, en una operación que demandó precisión y cansancio.

Al concluir la colocación, se izó una bandera argentina en la parte superior del domo, que permaneció allí por un breve período. El gesto formó parte del cierre de la actividad, luego de varias horas de trabajo continuo y la satisfacción de los trabajadores que compartieron la experiencia con el resto de la comunidad mediante diversos medios.

El montaje del domo se realizó siguiendo especificaciones técnicas similares a las implementadas en el primer tanque, incluyendo el ensamblaje de piezas metálicas de gran porte y su elevación mediante sistemas de izaje. La estructura del techo, diseñada para garantizar hermeticidad y resistencia a condiciones climáticas adversas, fue posicionada sobre el anillo superior del tanque, completando una etapa clave en la construcción.

Por redacción de Pido la Palabra