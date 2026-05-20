COCO CONTINÚA SU RECUPERACIÓN Y BUSCAN UN HOGAR PARA EVITAR QUE VUELVA A LA CALLE

Sierra Grande | Coco, un perro conocido en la ciudad por su presencia habitual en eventos populares y distintos espacios públicos busca una familia que le de un hogar. En los últimos días, el animal sufrió un accidente luego de ser atropellado durante la noche y, tras ser rescatado, recibió atención médica veterinaria.

Actualmente, Coco permanece en el refugio municipal, donde atraviesa un proceso de recuperación que, según la información difundida diariamente por Vanina, la vecina que lo rescató y acompaña su evolución, presenta avances favorables.

Coco suele recorrer distintos sectores de la ciudad de manera permanente, situación que lo expone a riesgos vinculados al tránsito vehicular y a las bajas temperaturas. Por este motivo, impulsan de manera urgente la búsqueda de un hogar definitivo.

Quienes lo conocen saben que se trata de un perro amigable y dócil, con buena convivencia tanto con personas como con otros animales. Además, se encuentra castrado y cuenta con el esquema de vacunación al día.

Coco también es reconocido por la indumentaria que utiliza durante el invierno. Habitualmente viste prendas de abrigo, siendo frecuente verlo con ropa adaptada para protegerlo del frío. En las últimas semanas utilizaba una capa naranja confeccionada con retazos de prendas de seguridad y apliques refractarios, elemento que facilitaba su identificación en la vía pública.

Desde el entorno que acompaña su recuperación reiteraron el pedido de adopción responsable para evitar que el animal vuelva a permanecer expuesto en la calle una vez finalizado su tratamiento. Quienes estén interesados pueden comunicarse con la Subsecretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable municipal. https://www.facebook.com/profile.php?id=61554966511390

Fuente: En este día | Radio Libre