CLÍNICA DE STAND UP PADDLE EN PLAYAS DORADAS

Sierra Grande | La agencia de turismo Aire Tours anunció la realización de una clínica de Stand Up Paddle (SUP) en Playas Doradas el próximo 29 de noviembre, una actividad orientada a promover el disfrute del mar y la naturaleza a través de una experiencia guiada y segura. La propuesta será coordinada junto a Espíritu Nómade, e incluirá técnicas de remado, equilibrio, seguridad en el agua y preparación corporal con acompañamiento profesional.

Gladys Antonio, responsable de Aire Tours, explicó en declaraciones a Radio Libre que el Stand Up Paddle es una disciplina accesible para personas sin experiencia previa. “Es una actividad que se realiza sobre una tabla impulsada con una pala. Se puede practicar parada o sentada, según cómo cada uno vaya controlando el equilibrio”, señaló.

Según detalló, la clínica tendrá una duración de entre tres y cuatro horas e incorporará prácticas de respiración y estiramiento, así como nociones de lectura del clima y el mar. “No es solo subirse a la tabla y remar. Hay que aprender cómo responder si uno cae al agua, cómo volver a subir, cómo interpretar el viento y las corrientes para hacerlo de manera segura”, explicó.

La actividad contará con la participación de instructoras referentes en la disciplina a nivel nacional, provenientes de Mar del Plata. Además, se ofrecerán tablas para quienes deseen participar y no cuenten con equipo propio. “Queremos que la comunidad de Sierra Grande y Playas Doradas se anime a aprovechar nuestra costa. Tenemos un entorno hermoso para disfrutarlo y desarrollarnos en actividades acuáticas”, afirmó Antonio.

La organizadora destacó también el creciente interés local por el SUP y la incorporación de nuevos prestadores de servicios vinculados a la venta y alquiler de tablas. “Es una oportunidad para impulsar una propuesta turística y recreativa que puede crecer mucho en la región, como ya está sucediendo en ciudades como Puerto Madryn”, agregó.

La inscripción será con cupo limitado, de hasta 15 participantes, para garantizar una experiencia personalizada y segura.

Fuente: En este día | Radio Libre.