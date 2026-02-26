CIERRE DE AGENDA INSTITUCIONAL CON AUTORIDADES PROVINCIALES Y NACIONALES EN SIERRA GRANDE

Sierra Grande | La intendenta de Sierra Grande, Roxana Fernández, participó este miércoles de una jornada institucional que incluyó la visita del presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, y del gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, junto al mandatario de Neuquén, Rolando Figueroa.

En declaraciones a Radio Libre, la jefa comunal destacó la presencia conjunta de los gobernadores de Río Negro y Neuquén en el marco del avance del proyecto energético que contempla la extracción en territorio neuquino y la exportación a través de la costa rionegrina, en Punta Colorada. “Fue una jornada intensa, con una agenda ajustada que permitió mostrar parte del desarrollo que se está llevando adelante en la ciudad”, expresó.

Durante la jornada también se realizó una visita al inicio de una obra de pavimentación financiada con fondos correspondientes al cinco por ciento del bono percibido por la provincia. Fernández explicó que la mitad de esos recursos fue destinada a pavimentar 16 calles de la localidad, y que las tareas comenzaron en calle Bahía Blanca. Según precisó, la obra incluye etapas preliminares de revisión de infraestructura antes de la colocación del pavimento.

Posteriormente, la comitiva se trasladó a San Antonio Oeste, donde se desarrolló un encuentro con participación de cámaras empresariales y representantes del sector comercial. Allí se expusieron detalles sobre el avance del oleoducto y del proyecto de Gas Natural Licuado (GNL), tanto en la zona portuaria como en el ejido de Sierra Grande.

Fernández señaló que durante la presentación se brindaron precisiones sobre plazos de obra y proyecciones vinculadas a la primera exportación prevista hacia fin de año. También mencionó el horizonte de 2031 como referencia para el desarrollo integral del proyecto de GNL y su impacto en materia de empleo.

La intendenta participó además de un avistaje aéreo sobre la franja costera, donde se visualizan las distintas etapas de los proyectos en ejecución y los vinculados al desarrollo gasífero.

Finalmente, Fernández informó que el 27 de este mes la Legislatura provincial tratará el convenio de Argentina GNL, iniciativa que impacta de manera directa en Sierra Grande.

Fuente: En este día | Radio Libre