CHAZARRETA SE DESPIDE DE SIERRA GRANDE TRAS CUATRO AÑOS DE GESTIÓN POLICIAL

Sierra Grande | El comisario Claudio Chazarreta se despidió de la comunidad de Sierra Grande en una entrevista con Radio Libre, en la que realizó un balance de su gestión y repasó los principales aspectos de su trayectoria en la ciudad y en Playa Dorada, destinos en los que cumplió funciones durante los últimos cuatro años.

Chazarreta señaló que su paso por Sierra Grande representó una etapa significativa dentro de su carrera policial, que ya suma 30 años y 18 destinos en la provincia. Indicó que el reconocimiento recibido por parte de vecinos e instituciones se vinculó con una forma de trabajo basada en la cercanía con la comunidad y la articulación con distintos organismos locales, entre ellos el hospital, establecimientos educativos y organizaciones sociales.

Durante la entrevista, explicó que su traslado responde al reordenamiento habitual dentro de la Policía de Río Negro. A partir del 20 del mes en curso dejará de prestar servicios en la Comisaría 13 de Sierra Grande, donde en el último tiempo se desempeñaban dos comisarios. En su lugar asumirá el subcomisario Diego Paz, proveniente de la Brigada Rural de la zona de San Antonio. Chazarreta, en tanto, fue designado jefe de la Comisaría 14 de Ingeniero Jacobacci.

El comisario recordó que inició su carrera en la Región Sur y destacó su vínculo personal con esa zona, donde se crió y donde proyecta su residencia futura tras el retiro. Confirmó que alcanzó el tiempo requerido para el retiro a partir de marzo de este año, aunque continuará en funciones mientras así lo disponga la institución.

Finalmente, afirmó que concibe la labor policial como un servicio público y sostuvo que uno de los ejes de su gestión fue explicar a la comunidad el rol actual de la fuerza, sus alcances y limitaciones, promoviendo el diálogo y la participación en los temas que involucran a la vida cotidiana de la ciudad.

Fuente: En este día | Radio Libre