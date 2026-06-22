CENTRO DE JUBILADOS DE SIERRA GRANDE CONVOCÓ A ASAMBLEA ORDINARIA PARA RENOVAR AUTORIDADES

Sierra Grande | El Centro de Jubilados y Pensionados de Sierra Grande convocó a sus socios a participar de la Asamblea General Ordinaria que se llevará a cabo el próximo 7 de julio, a las 15, en la sede ubicada en Bahía Blanca 386 de esa localidad.

La convocatoria fue publicada en el Boletín Oficial Nº 6501, correspondiente al 18 de junio de 2026, en el marco del proceso de renovación total de autoridades de la Comisión Directiva y de los miembros que integrarán la Comisión Revisora de Cuentas.

La entidad, que cuenta con Personería Jurídica Nº 1221, informó que durante la asamblea se desarrollará el acto eleccionario destinado a elegir a las nuevas autoridades para el período 2026-2028.

De acuerdo con el orden del día establecido, los socios deberán tratar los siguientes puntos: la designación de dos asociados para refrendar el acta junto a la comisión; la lectura del acta anterior; la presentación del comunicado de llamado a asamblea; y la realización del acto eleccionario para la renovación de autoridades.

La convocatoria lleva la firma del presidente del Centro de Jubilados y Pensionados de Sierra Grande, Rubén Néstor Stubbe.

Fuente: En este día | Radio Libre