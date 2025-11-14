CEM 85 PRESENTA SU PRIMERA MUESTRA ANUAL

Sierra Grande | El Centro de Educación Media N.º 85 de Sierra Grande realizará este viernes 14 su primera muestra institucional, denominada “CEMuestra”, un acontecimiento inédito para la escuela orientada a jóvenes y adultos. Su directora, Vanesa Asef, dialogó con Radio Libre y expresó el entusiasmo y el trabajo colectivo que hicieron posible esta presentación.

Asef reconoció que la jornada llega “con muchos nervios”, pero destacó el compromiso de docentes y estudiantes: “Los profesores y alumnos están armando sus stands para demostrar todo lo que han hecho a lo largo del año”. Señaló que esta iniciativa surge como una necesidad de construir identidad propia: “Fueron los profesores quienes impulsaron que realizáramos nuestra muestra en busca de nuestra propia identidad”.

Hasta ahora, la institución participaba de manera conjunta en actividades con el Ateneo del 39; sin embargo, este año decidieron dar un paso adelante y presentar su propia exposición. “Nos animamos. Aunque somos una escuela pequeña, le ponemos muchas ganas”, sostuvo la directora.

Contenidos pedagógicos y propuesta cultural

La muestra incluirá trabajos desarrollados bajo la nueva estructura modular que se implementa en el establecimiento, con producciones vinculadas a “contextos problematizadores” que conectan contenidos nacionales con la realidad local de Sierra Grande. Además, algunas propuestas incorporarán elementos alusivos al Día de la Tradición.

Asef prefirió mantener el factor sorpresa, pero aseguró que la comunidad encontrará propuestas diversas y originales en cada aula y stand.

La jornada también sumará un espacio cultural desde las 21.30, con artistas locales invitados. “Es una mini peña para compartir con la comunidad serrana”, explicó la directora. El servicio de bufet estará a cargo de estudiantes que buscan recaudar fondos para la futura promoción y acto de colación.

Una comunidad educativa diversa y comprometida

El CEM 85 cuenta con 35 docentes y ofrece el título de Perito Mercantil con orientación en Administración Empresarial, una alternativa clave dentro de la oferta formativa de la localidad. Asef destacó el esfuerzo de jóvenes y adultos que asisten a la institución: “Muchos trabajan todo el día, se lavan la cara y vuelven a la escuela. Eso es muy valorable para nosotros”.

La directora invitó a toda la comunidad serrana a participar: “A partir de las 19 horas vamos a estar preparados para recibirlos. Es nuestra primera muestra y queremos compartirla con todos”.

