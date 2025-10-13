CELEBRACIÓN DEL 122° ANIVERSARIO DE SIERRA GRANDE: UNA FIESTA PARA TODA LA COMUNIDAD

Sierra Grande | La ciudad se prepara para celebrar con entusiasmo su 122° aniversario, con una nutrida agenda de actividades que se extenderán entre el 17 y el 20 de octubre, según confirmó la secretaria de Gobierno municipal, Cintia Castillo, en diálogo con Radio Libre.

“Estamos con muchísimas expectativas positivas. Este año queremos que sea un festejo para compartir con todos los vecinos y vecinas, en función de los grandes avances que está teniendo Sierra”, expresó Castillo, destacando el clima de optimismo con el que se vive la previa del aniversario.

El inicio de las celebraciones será el jueves 17 a las 20 horas, con la tradicional Noche de Acción de Gracias, organizada junto al Consejo Pastoral en el gimnasio Vuta Mahuida.

El sábado 18, las actividades se trasladarán a Sierra Vieja, donde desde el mediodía se desarrollará una jornada con música, juegos, presentaciones artísticas y puestos gastronómicos. “Queremos sostener esta puesta en valor de nuestros cascos históricos, con presencia de artistas locales, emprendedores y artesanos”, detalló la funcionaria. El cierre está previsto alrededor de las 21 horas, con la seguridad y la iluminación garantizadas en el predio.

El domingo 19, Día de la Madre, será una jornada “de encuentro familiar”. No habrá desfile, que tradicionalmente se realiza en esa fecha, ya que fue trasladado al lunes 20, feriado local. Durante el domingo se llevarán a cabo actividades en el Museo Histórico y el cierre de la Liga de Veteranos.

El acto oficial y el desfile central se realizarán el lunes 20 a partir de las 16 horas, en avenida Novillo y San Martín, tras el homenaje a los antiguos pobladores en la Casa de la Cultura durante el mediodía.

Castillo también confirmó la convocatoria para elaborar 122 tortas en conmemoración de los años de la ciudad. “Las instituciones han manifestado su deseo de participar, y estamos terminando de definir el lugar donde se realizará la recepción y el corte de la torta central”, explicó.

En paralelo, el municipio avanza con trabajos de acondicionamiento en Sierra Vieja, que incluyen mantenimiento general, fumigación, colocación de luminarias LED, bancos y mesas, además de la instalación de equipamiento recreativo y deportivo. “La idea es seguir fortaleciendo este espacio, que es nuestro parque municipal, y que forma parte del circuito turístico de Sierra y el mar”, señaló la secretaria.

La grilla de artistas locales será difundida en los próximos días, completando una programación que busca rescatar la identidad y el espíritu comunitario de Sierra Grande en una nueva fecha fundacional.

Fuente: En este día | Radio Libre