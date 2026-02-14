CELEBRACIÓN DE LA VIRGEN DEL SOCAVÓN: ACTIVIDADES PREVISTAS PARA ESTE SÁBADO 14 DE FEBRERO

Sierra Grande | La celebración en honor a la Virgen del Socavón tendrá su jornada principal este sábado 14 de febrero en Sierra Grande, con actividades religiosas y culturales abiertas a la comunidad. Así lo informó Yamina Martínez en declaraciones a Radio Libre.

La jornada central será este sábado y comenzará a las 19 con la Santa Misa en la Iglesia Nuestra Señora de Lourdes. En caso de que las condiciones climáticas lo permitan, la imagen será trasladada en procesión desde el domicilio de los pasantes hasta el templo, y al finalizar la celebración religiosa se realizará una procesión alrededor de la plaza.

Posteriormente se presentarán los grupos de danzas Pasión Chapaca, Sambos del Socavón, Ballet Somos Danza y Bailar por Pasión.

Fuente: En este día | Radio Libre