CAUSA TECHO DIGNO: ABSUELVEN A LOS SEIS IMPUTADOS POR LAS VIVIENDAS DE SIERRA GRANDE

Sierra Grande | El Tribunal que intervino en la causa conocida como “Techo Digno” absolvió este miércoles a los seis imputados que llegaron a juicio por presuntas irregularidades vinculadas a la construcción de 40 viviendas en Sierra Grande, financiadas por el Estado nacional y ejecutadas por el municipio.

La lectura del veredicto se realizó mediante una audiencia virtual encabezada por el juez Marcelo Chironi, quien dio a conocer la decisión adoptada por unanimidad tras el análisis de la prueba producida durante el debate oral y las exposiciones finales de las partes.

Al iniciar la audiencia, Chironi señaló que el tribunal había analizado y ponderado de manera integral las pruebas incorporadas al juicio conforme a las reglas de la sana crítica, así como también los alegatos finales.

En primer término, el magistrado informó la absolución de Nelson Rubén Iribarren, Claudia Mariel Albariño y Miguel Ángel Mesa respecto del denominado “hecho segundo” y de los delitos de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, en concurso ideal con uso de documento público falso. La decisión se fundamentó en la falta de acusación fiscal.

En los mismos términos, el tribunal absolvió a Renzo Tamburrini, Mauro Tamburrini y Ernesto Héctor Noel por la porción del “hecho primero” vinculada a pagos correspondientes al acuerdo 2174/2015, también por falta de acusación fiscal.

Finalmente, Chironi comunicó la absolución de Renzo Tamburrini, Mauro Tamburrini y Ernesto Héctor Noel respecto del resto de la plataforma fáctica del “hecho primero”. En este caso, el tribunal consideró que la acusación no logró probar los hechos atribuidos más allá de toda duda razonable.

“Por entender que la acusación no ha probado, más allá de toda duda razonable, los extremos de la acusación planteada”, expresó el juez durante la lectura del veredicto.

La causa investigó el destino y la ejecución de fondos nacionales destinados a la construcción de viviendas en Sierra Grande. Durante el juicio, la Fiscalía había sostenido acusaciones contra Renzo Tamburrini y parte de su gestión por presuntas irregularidades en certificaciones de avance de obra, mientras que previamente había desistido de la acusación contra Nelson Iribarren y exfuncionarios de su administración.

Tras la lectura del veredicto, el juez indicó que los fundamentos completos de la decisión serán dados a conocer en la sentencia correspondiente, de acuerdo con los plazos y procedimientos establecidos por la normativa vigente.

Fuente: En este día | Radio Libre – Marcelo Zapata (Viedma)