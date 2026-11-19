Sierra Grande | En diálogo con Radio Libre, la secretaria de Gobierno de la Municipalidad de Sierra Grande, Cintia Castillo, se refirió al conflicto entre los trabajadores municipales y el Concejo Municipal por el tratamiento del proyecto de ordenanza que impulsa el pase a planta permanente de 159 empleados. La funcionaria explicó que la propuesta fue elaborada por el Poder Ejecutivo, a través de las secretarías de Gobierno y Hacienda, en el marco de reuniones de trabajo con los gremios UPCN y ATE, y contempló antecedentes administrativos, el Estatuto Municipal, la Carta Orgánica y el marco normativo vigente. Según detalló, alcanza a trabajadores que ingresaron hasta el 31 de diciembre de 2025.

Castillo cuestionó las observaciones planteadas desde el ámbito legislativo y consideró que las modificaciones que se consideren necesarias deben realizarse durante el tratamiento del proyecto en el propio Concejo. Señaló que, durante el trabajo en comisión, se efectuaron modificaciones en los artículos 4 y 7 y se incorporó información sobre la nómina de trabajadores, sus fechas de ingreso y antecedentes laborales. Además, sostuvo que la iniciativa no implica incorporar personal ni incrementar la masa salarial, sino modificar la situación de revista de empleados que actualmente cumplen funciones en el municipio. En ese sentido, indicó que la planta funcional cuenta con 242 trabajadores, entre permanentes y transitorios, y que 159 están contemplados en la propuesta.

La secretaria también se refirió al proyecto que propone aplicar el límite del 1% para las contrataciones municipales, tomando como referencia la población del último Censo Nacional de 2022, que registró 8.957 habitantes en Sierra Grande. De acuerdo con el cálculo mencionado durante la entrevista, ese porcentaje representa aproximadamente 89 trabajadores, mientras que actualmente el municipio cuenta con 89 empleados de planta permanente, más contratados. Castillo manifestó el rechazo del Poder Ejecutivo a esa iniciativa y señaló que los gremios también expresaron su oposición durante las reuniones de comisión. Asimismo, advirtió que, si la ordenanza fuera aprobada y el Ejecutivo considerara que resulta incompatible con la situación laboral municipal, podría ejercer la facultad de veto.

En este contexto, este jueves el Concejo Municipal tratará el Dictamen de la Comisión de Asuntos de Presupuestos, Hacienda y Economía General, correspondiente al Expediente N.º 228/26, del bloque PVR, sobre el proyecto de ordenanza denominado “Proteger estabilidad laboral del personal existente y restringir el ingreso de personal municipal”. La iniciativa plantea establecer condiciones para resguardar la estabilidad del personal y limitar nuevas incorporaciones. Su tratamiento se produce en medio de las diferencias entre el Poder Ejecutivo, el cuerpo legislativo y los trabajadores municipales respecto de las condiciones de estabilidad y la política de incorporación de personal.

Fuente: En este día | Radio Libre