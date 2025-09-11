CASAS DE JUSTICIA REGISTRARON MÁS CONSULTAS EN EL PRIMER SEMESTRE DE 2025

Las Casas de Justicia de Río Negro registraron un aumento en la demanda durante la primera mitad de 2025. Según el Informe Estadístico elaborado por el Centro de Planificación Estratégica del Superior Tribunal de Justicia (STJ), en total se realizaron 2.289 consultas en la provincia, frente a las 2.087 contabilizadas en el mismo período del año anterior.

Estos espacios, ubicados en Sierra Grande, Río Colorado, El Bolsón, Ingeniero Jacobacci y Catriel, cumplen la función de acercar la justicia a comunidades alejadas de las cabeceras judiciales. Bajo el modelo de “múltiples puertas”, ofrecen distintas alternativas de resolución de conflictos, que no siempre requieren una instancia judicial formal.

En Sierra Grande se concentró la mayor actividad, con 1.251 consultas. Allí, los casos de familia representaron el 42,77%, seguidos por intervenciones en niñez (33,33%) y asuntos penales (11,19%). En Río Colorado se recibieron 78 consultas, de las cuales más del 60% correspondieron al fuero penal.

En la circunscripción que integran El Bolsón e Ingeniero Jacobacci se registraron 735 consultas, principalmente vinculadas a conflictos de familia (44,76%) y a reclamos de diversa índole (casi un tercio del total). En tanto, en Catriel la actividad ascendió a 225 consultas, con predominio de temas de familia (49,33%), seguidos por consultas varias (20%) y reclamos (14,67%).

El balance provincial indica que las cuestiones de familia concentraron el 42,86% de la demanda, mientras que reclamos y consultas generales ocuparon el segundo lugar. El informe concluye que, además del incremento en la cantidad de casos, las Casas de Justicia se afianzan como espacios de proximidad en los que la ciudadanía encuentra orientación y mecanismos de resolución dentro de su propia comunidad.

Fuente: Dirección de Comunicación Judicial – Poder Judicial de Río Negro