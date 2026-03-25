CARLOS OLMEDO ABRE UNA VENTANA PARA COMPARTIR SU PRODUCCIÓN ARTÍSTICA CON LA COMUNIDAD

Sierra Grande | El artista y docente Carlos Olmedo dio a conocer un conjunto de obras que reúne producciones realizadas a lo largo de varios años, con el objetivo de acercarlas a la comunidad y generar espacios de reflexión colectiva. En declaraciones a Radio Libre, explicó que su trabajo artístico se orienta a lo educativo y a la construcción de miradas compartidas sobre distintas problemáticas sociales.

Olmedo señaló que su producción se desarrolla en distintos formatos, incluyendo pintura, escultura y cerámica, y que sus obras han sido pensadas para circular principalmente en instituciones educativas. “Mis obras recorren escuelas, institutos y espacios de formación con la idea de reflexionar de manera conjunta sobre temas sociales”, indicó.

Entre las series presentadas se encuentra “Nunca Más”, centrada en el período de la última dictadura militar iniciada el 24 de marzo de 1976. Según explicó, la propuesta está compuesta por una secuencia de ocho cuadros de gran formato que buscan reconstruir aspectos significativos de ese proceso histórico. El artista sostuvo que cada obra intenta narrar, desde el lenguaje visual, situaciones vinculadas a ese contexto.

El recorrido artístico también incluye otras temáticas como Malvinas, el acoso escolar, cuestiones de género y el cuidado del medioambiente. En todos los casos, Olmedo planteó que el objetivo es promover el análisis y el intercambio en ámbitos colectivos. “El arte permite reflexionar y, cuando se comparte, adquiere un sentido social”, afirmó.

Las obras, disponibles a través de un repositorio digital, muestran distintas etapas de su producción, incluyendo series como “Ella”, “Malvinas Argentinas” y trabajos vinculados a la ecología. Este material complementa la propuesta de exhibiciones presenciales que el artista organiza en la localidad.

En ese marco, Olmedo anunció la realización de una muestra abierta en el Instituto de Formación Docente Continua de Sierra Grande, donde se presentarán obras vinculadas al 24 de marzo. La actividad está prevista con acceso libre para estudiantes y público en general, con el objetivo de propiciar instancias de reflexión sobre el pasado reciente.

El artista también remarcó la importancia de sostener estos espacios en articulación con la comunidad. “La idea es pensar en conjunto, no de manera individual, sobre lo que ocurrió y sobre cómo proyectar el futuro”, señaló.

Finalmente, destacó que su trabajo permanece disponible para la comunidad local, con una orientación centrada en el cruce entre arte, educación y cultura, y en la posibilidad de visibilizar problemáticas sociales a través de la producción artística.

Fuente: En este día | Radio Libre