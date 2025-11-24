CARLOS NORBERTO “GONZALITO” GONZÁLEZ PODRÍA TENER UNA CALLE EN SU HONOR EN SIERRA GRANDE O PLAYAS DORADAS

La ultima sesión del Concejo Municipal de Sierra Grande dejó la puerta abierta para materializar un sentido homenaje. Con dictamen favorable de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Legislación General, avanzó el proyecto de ordenanza —presentado por el Bloque PJ-UP— que propone imponer el nombre de Carlos Norberto “Gonzalito” González a una calle o avenida, ya sea en Sierra Grande o en Playas Doradas.

Victoria González, hija del reconocido vecino, expresó la profunda emotividad que vivió durante la sesión. “Para nosotros es un día cargado de emociones, muy significativo. Incluso creo que él nunca hubiese imaginado que iba a tener una calle con su nombre”, dijo, aún conmovida por la instancia que compartió junto a concejales y familiares.

Recordó que su padre, conocido por su trabajo al frente de la Agencia Gonzalito y del Videocable Sierra Grande, había mantenido siempre un fuerte vínculo con la comunidad. “Mi papá fue una persona muy agradecida por todo lo que Sierra Grande le dio. Siempre decía que de alguna manera quería retribuirlo. Hoy siento que eso se retribuye con este reconocimiento”, expresó.

Tras la aprobación del dictamen, la decisión sobre la ubicación exacta de la calle queda ahora en manos del Ejecutivo municipal y del área de Obras y Servicios, que definirán si será en Sierra Grande o en Playas Doradas, además de determinar la cartelería correspondiente.

Victoria también se refirió al legado de su padre, tanto en lo personal como en lo laboral. “Teníamos una relación muy especial. Él no era muy expresivo, pero demostraba las cosas a su manera, llegando a lo más profundo del alma. Hoy trato de continuar lo que construyó con tanto esfuerzo”, dijo. Entre los proyectos compartidos que quedaron pendientes, mencionó la digitalización de la cabecera para brindar servicio HD —ya concretado— y la actual obra de tendido de fibra óptica en Playas Doradas, uno de los sueños de Gonzalito.

Además del reconocimiento institucional, destacó el costado solidario de su padre: “Hacía muchas cosas en silencio. Incluso hoy seguimos enterándonos de gestos y ayudas que brindó sin pedir nada a cambio”.

Con la aprobación legislativa, el proyecto ingresa en su etapa final. El Ejecutivo será quien defina el lugar donde se impondrá el nombre de Carlos Norberto González, un vecino cuya figura quedó marcada tanto por su trabajo como por su compromiso comunitario.

“Es un día inolvidable”, concluyó Victoria, emocionada y orgullosa de que la comunidad reconozca públicamente la huella que Gonzalito dejó en Sierra Grande y Playas Doradas.

Leer más: https://www.pidolapalabra.com.ar/hasta-siempre-gonzalito/