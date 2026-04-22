CARLOS NEGRI REPASÓ EL RESULTADO DE LA SESIÓN DEL CONCEJO MUNICIPAL

Sierra Grande | El Concejo Municipal de Sierra Grande llevó adelante una nueva sesión ordinaria con un temario acotado que incluyó expedientes con dictamen previo y proyectos ingresados. Según informó el presidente del cuerpo, Carlos Negri, en declaraciones a Radio Libre, la reunión se desarrolló con normalidad y en un horario anticipado para dar continuidad a otras actividades institucionales.

Negri indicó que “fue una sesión no tan extensa, bastante acotada, sobre todo por el temario y los temas que había en el orden del día”, y señaló que las sesiones “vienen desarrollándose con mucha normalidad, con la presencia de todos”, en referencia al funcionamiento general del Concejo.

Entre los puntos tratados, el cuerpo ratificó la designación de la jueza de faltas, Alejandra Jara. La medida corresponde a una resolución del Poder Ejecutivo del año anterior, que se aplicó tras la renuncia de la postulante que había obtenido el primer lugar en el concurso. “No significa que haya un cambio ni una nueva designación, sino que es una ratificación”, explicó Negri.

Otro de los proyectos abordados fue la creación de un espacio destinado a reconocer a concejales de distintas gestiones desde el retorno de la democracia. La iniciativa, fue aprobada por mayoría tras un debate centrado en el impacto presupuestario. El proyecto prevé la elaboración de un registro histórico que podría materializarse en placas conmemorativas.

Asimismo, se aprobó por mayoría un proyecto de comunicación referido al tránsito vehicular en sectores vinculados a los desarrollos VMOS y Costa Dorada. Según detalló el presidente del Concejo, la iniciativa apunta a canalizar reclamos por el estado de las calles y a gestionar intervenciones ante los organismos correspondientes.

En tanto, fue aprobada por unanimidad la declaración de interés de la obra de Natalí Narváez. Negri señaló que la propuesta contó con el acompañamiento de todos los bloques y destacó su posterior difusión en instituciones educativas como parte de su alcance.

Por otra parte, el titular del Concejo informó sobre el avance de las obras de refacción en el edificio legislativo. Indicó que ya se completaron trabajos en el interior, mientras continúan tareas complementarias como ajustes eléctricos y mejoras en el acceso. “La obra más importante, que era la pintura general y el arreglo del recinto, ya está finalizada”, precisó.

Finalmente, adelantó que en la próxima sesión se prevé la implementación de la “banca del vecino” y la continuidad del cronograma legislativo hacia fines de mes.

Fuente: En este día | Radio Libre