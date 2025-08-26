CAPACITARÁN Y REGISTRARÁN A ELECTRICISTAS EN SIERRA GRANDE TRAS LA SANCIÓN DE UNA ORDENANZA

Sierra Grande | En diálogo con Radio Libre, la concejal del partido Renacer, Judith Campero, explicó los alcances de la ordenanza sancionada en junio por el Concejo Municipal de Sierra Grande, que establece la creación de un registro de electricistas habilitados. La normativa busca formalizar la actividad y prevenir accidentes, a través de la exigencia de capacitación avalada por la Asociación Electrotécnica Argentina (AEA).

“Esto viene a jerarquizar el trabajo del electricista, no a frenarlo. Se trata de ordenar la actividad, garantizar seguridad y exigir responsabilidad a cada profesional”, señaló Campero.

La edil detalló que el curso de la AEA para instalaciones eléctricas en viviendas comenzará el próximo 20 de octubre, será virtual, de siete semanas de duración y tendrá costo de inscripción. La capacitación es condición obligatoria para quienes deseen registrarse y trabajar de manera legal en la localidad.

Según la ordenanza, desde diciembre la Municipalidad deberá habilitar el registro de electricistas matriculados. El trámite será requisito indispensable para toda obra nueva que requiera conexión de servicio eléctrico.

“Así como existe un marco regulatorio estricto en el gas, necesitamos lo mismo en electricidad. La capacitación es clave porque define incumbencias y categorías según formación y experiencia”, remarcó la concejal.

