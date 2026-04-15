CAPACITACIÓN SOBRE FINANZAS Y ASOCIATIVIDAD PARA EMPRESAS EN SIERRA GRANDE

Sierra Grande | La secretaria de Gobierno del Municipio de Sierra Grande, Cintia Castillo, informó sobre la realización de la capacitación “Finanzas Inteligentes y Asociatividad para Impulsar el Crecimiento Empresarial”, destinada a fortalecer el sector productivo local.

En declaraciones a Radio Libre, Castillo explicó que la jornada “viene a completar la serie de jornadas que venimos realizando en conjunto con la Academia de YPF y el sector de proveedores, de formación de proveedores”. En ese sentido, indicó que el objetivo es continuar con el proceso de capacitación dirigido a empresas y emprendedores de la localidad.

Según detalló, la propuesta apunta a “seguir fortaleciendo a todo el sector empresarial local” y, en esta instancia, se centrará en el concepto de asociatividad como herramienta para el desarrollo de pequeñas y medianas empresas. La funcionaria señaló que la actividad tendrá formato de taller, con participación de expositores que trabajarán sobre la aplicación de herramientas prácticas.

Castillo también remarcó que se abordará el uso de finanzas inteligentes como instrumento para mejorar la gestión de los emprendimientos. “La idea es cómo pueden potenciar desde sus servicios la asociatividad y cómo implementar conceptos de finanzas inteligentes para poder incluirse en estos procesos”, sostuvo.

La capacitación es organizada por el Gobierno de Río Negro, el Municipio de Sierra Grande y YPF. Se realizará el miércoles 15 de abril, de 9 a 13, en la Casa de la Cultura.

La convocatoria está dirigida a empresas y emprendedores, con cupos limitados a un máximo de dos participantes por firma. La inscripción se realiza mediante un código QR dispuesto por la organización.

Fuente: En este día | Radio Libre