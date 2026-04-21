CAPACITACIÓN EN ENERGÍAS ARGENTINAS LLEGA A SIERRA GRANDE CON PROPUESTAS ABIERTAS A LA COMUNIDAD

Sierra Grande | La localidad de Sierra Grande será sede de una serie de capacitaciones en energías impulsadas por la Fundación YPF, que incluirán actividades dirigidas a instituciones educativas y una jornada abierta al público en general. Así lo confirmó el consejero escolar Marcelo Saggina en declaraciones a Radio Libre.

Según detalló el funcionario, el dispositivo principal será un aula taller móvil que se instalará frente al taller del Centro de Educación Técnica N°12. “Tenemos la posibilidad de que Fundación YPF nos traiga el aula-taller móvil de energías. Va a estar ubicada nuevamente en el mismo lugar porque funcionó bien, especialmente para los estudiantes”, indicó.

El cronograma prevé el inicio de actividades el lunes 4, con visitas destinadas a estudiantes de distintos establecimientos educativos. El martes 5 se realizará una capacitación específica para alumnos de sexto año del CET N°12, con una duración de tres horas, centrada en contenidos vinculados a la instalación y funcionamiento de tecnologías de energías renovables.

Como novedad, Saggina destacó que el miércoles 6 de mayo, entre las 9 y las 13 horas, el espacio estará abierto a toda la comunidad. “No se requiere inscripción previa. Es acercarse, conocer, sacarse dudas y descubrir algo nuevo”, explicó. Las visitas tendrán una duración aproximada de 30 minutos e incluirán recorridos guiados e instancias interactivas sobre el uso y consumo energético en el ámbito doméstico.

El consejero escolar señaló que la iniciativa busca ampliar el acceso a este tipo de contenidos más allá del ámbito educativo formal. “Hablamos con la fundación para que pudiera estar abierto a la comunidad, porque muchas veces quienes no pertenecen a una institución no pueden asistir”, afirmó.

Durante la entrevista, Saggina también se refirió a otras acciones en el ámbito educativo local, como el avance de obras en infraestructura escolar y el desarrollo de prácticas profesionalizantes para estudiantes técnicos en distintos organismos.

Las capacitaciones forman parte de las acciones de promoción de energías alternativas que impulsa la Fundación YPF en distintas localidades del país, con el objetivo de acercar conocimientos técnicos y fomentar el uso de fuentes renovables.

Fuente: En este día | Radio Libre