CAMPAÑA DE VACUNACIÓN ANTIGRIPAL PARA AFILIADOS DE PAMI EN SIERRA GRANDE

Sierra Grande | La titular de PAMI en Sierra Grande, Vanesa Vedia, informó que desde el viernes 19 se desarrollará una campaña de vacunación antigripal destinada a los afiliados del organismo en la localidad. La campaña estará disponible hasta agotar el stock de 300 unidades.

El operativo se llevará adelante de manera conjunta entre la Agencia PAMI Sierra Grande y el Hospital Sierra Grande. La atención se brindará en el horario de 8:30 a 12:30 horas.

De acuerdo con lo señalado por Vedia, quienes concurran para recibir la vacuna deberán presentar la credencial de PAMI junto con el Documento Nacional de Identidad (DNI), requisitos necesarios para acceder a la aplicación de la dosis.

Desde la dependencia local indicaron que la iniciativa forma parte de las acciones preventivas orientadas a la protección de la salud de los afiliados durante la temporada de circulación de enfermedades respiratorias.

Asimismo, se convocó a los beneficiarios a acercarse en los días y horarios establecidos para completar la vacunación antigripal correspondiente.

Fuente: En este día | Radio Libre