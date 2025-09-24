LocalesSolidaridad
CAMPAÑA DE DONACIÓN DE ROPA EN SIERRA GRANDE ORGANIZADA POR LA IGLESIA PENTECOSTAL MISIONERA ENCUENTRO CON DIOS
La iniciativa busca brindar apoyo a la comunidad con prendas de vestir y calzado de manera gratuita, durante dos días de intensa actividad solidaria.
Sierra Grande | La Iglesia Pentecostal Misionera Encuentro con Dios, ubicada en la calle 17, número 51, cerca de la plaza San Martín, llevará a cabo una campaña de donación de ropa para toda la comunidad de Sierra Grande. La actividad se desarrollará los días martes 23 y miércoles 24, en dos turnos: de 9 a 12 horas y de 15 a 17 horas.
Matías Pil, conductor del programa Mundo Cristiano en Radio Libre, explicó los detalles de la iniciativa: “Hay un mix de todo para comentar. La gente puede venir y llevarse lo que necesita, estamos para servir y colaborar con la comunidad. Tenemos ropa de todo tipo, calzado, desde niños hasta adultos. No se le pide nada a nadie, simplemente se retira lo que se necesita”.
Respecto al origen de la ropa, Pil detalló que “las prendas provienen de donaciones de personas que ya no las usan. Hacemos una selección de lo que se puede aprovechar, y lo demás se utiliza para mantas o necesidades de campamentos. La variedad es amplia: desde ropa de vestir hasta calzados con y sin tacos, zapatillas deportivas, entre otros”.
La campaña no tiene ningún costo y está dirigida a todas las personas que requieran ropa y calzado. “Esto es a donación. Brindamos la ayuda que Dios nos permite de parte de la iglesia para la comunidad”, enfatizó Pil.
Los organizadores invitan a toda la comunidad a acercarse a la iglesia durante los horarios establecidos para retirar las prendas que necesiten. Se trata de una oportunidad concreta para acceder a ropa y calzado sin cargo, en un contexto donde muchas familias requieren apoyo adicional.
