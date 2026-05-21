CAMPAÑA DE ADOPCIÓN DE PERRITOS EN SIERRA GRANDE Y PEDIDO DE HOGAR PARA “COCO”

Sierra Grande | La Subsecretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Municipalidad de Sierra Grande, Sandra Gil, explicó en Radio Libre los detalles de una campaña de adopción de perros rescatados que se desarrolla a través del refugio municipal.

La iniciativa consiste en presentar a los animales mediante una “selección” inspirada en equipos deportivos, segmentada por categorías y edades. Según indicó la funcionaria, la propuesta surgió a partir de una experiencia difundida en otra provincia y fue adaptada para los perros del refugio local.

Gil señaló que la campaña se organiza en etapas y contempla tanto cachorros como perros adultos y de mayor edad, incluidos animales con secuelas de accidentes o maltrato. Entre ellos mencionó perros rescatados del basural, algunos con amputaciones o lesiones previas.

La funcionaria informó que inicialmente fueron publicados ocho cachorros, de los cuales cuatro ya fueron adoptados antes de la difusión oficial. También confirmó el reciente rescate de una perra encontrada en cercanías del basural, que posteriormente tuvo ocho cachorros en el refugio.

En relación con el trabajo de rescate, explicó que el procedimiento requiere un proceso de acercamiento previo para generar confianza con los animales antes de trasladarlos. Según detalló, participan trabajadores del refugio y personal del área de Ambiente.

Los perros entregados en adopción son desparasitados y se formaliza un contrato de adopción con seguimiento posterior por parte del personal municipal. Gil indicó que las visitas y controles se realizan periódicamente para verificar el estado de los animales y coordinar futuras castraciones cuando corresponda.

La campaña también incluye la entrega de una ficha identificatoria del perro adoptado y una fotografía con elementos alusivos a la selección argentina.

Durante la entrevista, la subsecretaria se refirió especialmente a “Coco”, un perro callejero conocido en distintos sectores de la ciudad, que días atrás sufrió un accidente y permanece en recuperación dentro del refugio municipal.

Gil relató que el animal fue asistido luego de ser atropellado y trasladado al refugio con ayuda de colaboradores del área. Informó que actualmente puede caminar y continúa bajo observación.

Según explicó, el principal problema de “Coco” es su hábito de perseguir motocicletas, conducta que considera vinculada a la vida en situación de calle y que, afirmó, podría modificarse mediante convivencia estable en un hogar.

La funcionaria sostuvo que el perro ya se encuentra castrado y vacunado y remarcó la necesidad de conseguir una familia responsable que pueda adoptarlo y brindarle un entorno permanente.

Fuente: En este día | Radio Libre