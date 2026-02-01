CAMINATA RECREATIVA NOCTURNA EN PLAYAS DORADAS

Sierra Grande | Javier Alegre presentó una caminata recreativa nocturna que se desarrollará el domingo en Playas Doradas, organizada en conjunto con la Secretaría de Deportes del municipio. La propuesta está orientada a vecinos y visitantes, con un recorrido de baja dificultad y carácter familiar.

En diálogo con Radio Libre, Alegre informó que la actividad comenzará a las 20.30 horas desde el área de deportes de la localidad. El trayecto tendrá una duración estimada de entre una hora y media y dos horas, con una distancia aproximada de cuatro kilómetros.

El recorrido se realizará por el sendero del Quis, que se extiende de manera paralela al camino hacia Punta Colorada. Durante la caminata, los participantes podrán transitar un espacio señalizado con cartelería informativa sobre la fauna del lugar y características generales del entorno natural.

Alegre explicó que la propuesta incluye una caminata nocturna acompañada por la luna llena, con el objetivo de recorrer el sendero de manera tranquila y recreativa. La actividad será guiada por personal de la Secretaría de Deportes, con responsables ubicados en distintos puntos del grupo para garantizar el acompañamiento.

La participación es gratuita y no requiere inscripción previa. Se recomienda asistir con ropa y calzado cómodo, llevar abrigo liviano, agua y una linterna. El nivel de dificultad es bajo y no presenta terrenos complejos, por lo que es apta para grupos familiares, preferentemente con niños a partir de los 10 años.

Desde la organización indicaron que la caminata está pensada como una propuesta recreativa y de disfrute del entorno natural de Playas Doradas, en un horario accesible y con condiciones adecuadas para todo público.

