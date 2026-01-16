CAMBIOS EN EL GABINETE DE WERETILNECK PARA ENFRENTAR LOS DESAFÍOS ACTUALES

El gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, anunció una serie de modificaciones en el gabinete provincial, destinadas a reorganizar la estructura del Ejecutivo y atender necesidades específicas de la gestión pública ante los desafíos actuales. La medida fue formalizada el 15 de enero de 2026 a través de un comunicado oficial.

Según lo informado por el Gobierno provincial, los cambios no implican la creación de nuevas estructuras, sino la reorganización y división de áreas existentes con el propósito de mejorar la eficiencia del Estado y fortalecer la respuesta en temas clave de agenda pública.

Principales modificaciones

División del Ministerio de Desarrollo Humano : Se establece la Secretaría de Juventud, Deportes y Cultura , encargada de diseñar e implementar políticas públicas en esos ámbitos, con atención a las particularidades de las distintas localidades.

Nueva conformación del área de Gobierno : El actual Secretario de Gobierno, Agustín Ríos , asume como Ministro de Gobierno y Trabajo. La Secretaría de Gobierno quedará a cargo de Natalia Almonacid , quien se desempeñaba como concejal en San Carlos de Bariloche.

Reasignación de Turismo : La Secretaría de Turismo pasará a integrarse al Ministerio de Desarrollo Económico y Productivo, con el fin de articular su funcionamiento con la agenda de desarrollo, producción y empleo provincial.

Nombramientos en organismos y direcciones : Ivana Porro será la nueva presidenta del IPROSS. Martina Morana ocupará la Dirección de Personas Jurídicas.

Designaciones en Educación : Se designaron cargos ejecutivos en el Ministerio de Educación y Derechos Humanos: Marcela Strahl, Directora General de Educación. Adrián Sánchez, Director de Educación Primaria. Agustina Serra, Directora de Educación de Jóvenes y Adultos. Aurelia Sosa, Subsecretaria de Innovación, Calidad y Planeamiento Educativo. Ceferino Ullua, Coordinador de Convenios Escolares.



Objetivos de la reestructuración

El comunicado oficial explica que las decisiones forman parte de un proceso de evaluación de la gestión tras dos años de gobierno, orientado a ordenar prioridades, dinamizar la administración pública y fortalecer la presencia del Estado en todo el territorio provincial.

Weretilneck afirmó que los ajustes buscan mejorar la capacidad de respuesta del Estado y preparar al gobierno para una nueva etapa de gestión. Destacó la necesidad de un Estado más eficiente y con mayor presencia territorial.

Fuente: Gobierno de Río Negro.