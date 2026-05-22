CÁMARAS DE SIERRA GRANDE AFIRMAN QUE LAS EMPRESAS LOCALES QUEDARON FUERA DE VMOS

La Cámara de Empresarios y Emprendedores de Sierra Grande (CEESIG) y la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Sierra Grande (CISCSG) difundieron un comunicado conjunto en el que expresaron su preocupación por la falta de participación de empresas locales en las obras vinculadas al proyecto VMOS y al desarrollo energético regional.

Las entidades señalaron que, luego de más de un año desde el inicio de las obras, consideran agotada la instancia de diálogo institucional mantenida con empresas operadoras, contratistas y organismos públicos. Indicaron que durante ese período presentaron propuestas, acercaron proveedores locales y realizaron planteos técnicos para solicitar participación de firmas serranas en las contrataciones.

Según manifestaron en declaraciones a Radio Libre y en el comunicado difundido públicamente, “prácticamente ninguna empresa serrana participa de manera real, sostenida y significativa dentro de VMOS”. También sostuvieron que las intervenciones de compañías locales fueron “marginales, aisladas y sin continuidad”.

Las cámaras cuestionaron además la contratación de empresas provenientes de otras provincias y señalaron que varias firmas serranas fueron rechazadas bajo el argumento de falta de experiencia. En ese marco, advirtieron sobre lo que consideraron una “distorsión” del régimen de Compre Rionegrino.

De acuerdo al comunicado, existen empresas radicadas fuera de Río Negro que son presentadas como “locales” por contar con oficinas o bases operativas temporarias dentro de la provincia. CEESIG y CISCSG sostuvieron que esa situación contradice el espíritu de la Ley Provincial 5805, normativa que establece mecanismos de promoción y preferencia para proveedores rionegrinos.

Las entidades remarcaron que la legislación contempla prioridad competitiva para empresas provinciales, publicación de requerimientos, transparencia en las contrataciones y mecanismos de participación local. Sin embargo, afirmaron que la realidad observada en el desarrollo de VMOS “demuestra exactamente lo contrario”.

En el documento también cuestionaron la falta de respuestas por parte de las empresas operadoras, contratistas, el Municipio de Sierra Grande y el Gobierno de Río Negro ante las notas formales y pedidos de reunión impulsados por las cámaras empresariales.

“Siempre fueron nuestras cámaras empresariales las que propusieron, solicitaron reuniones, presentaron informes, acercaron empresas y buscaron construir puentes de diálogo”, expresaron.

Finalmente, CEESIG y CISCSG informaron que se encuentran evaluando la adopción de “medidas más concretas, visibles y contundentes” para hacer públicos sus reclamos ante la ausencia de respuestas que, según señalaron, permitan integrar a la capacidad productiva local dentro del proyecto.