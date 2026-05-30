CÁMARA DE COMERCIO Y ENERGÍA ANALIZARON LA PARTICIPACIÓN DE EMPRESAS LOCALES EN EL PROYECTO VMOS

Sierra Grande | Representantes de la Cámara de Comercio, Servicios e Industria de Sierra Grande y San Antonio Oeste, junto a integrantes de la CEESIG, mantuvieron una reunión con autoridades de la Secretaría de Energía de Río Negro para analizar la participación de empresas locales en el proyecto VMOS y plantear reclamos vinculados al acceso de proveedores regionales a las contrataciones.

Gabriel Villagra, integrante de la Cámara de Comercio de Sierra Grande, explicó en Radio Libre que uno de los principales planteos está relacionado con las dificultades que enfrentan las pequeñas y medianas empresas para ingresar al proyecto.

El referente de la Camara señaló que durante el encuentro, desde la Secretaría de Energía se informó la decisión de designar un representante permanente del organismo en Sierra Grande y San Antonio Oeste, además de establecer visitas quincenales de autoridades provinciales para realizar un seguimiento de la situación vinculada al compre local y la mano de obra regional.

“Muchas veces las pymes se encuentran con obstáculos, certificaciones o requisitos que no alcanzan a cumplir o que significan una inversión muy grande, y eso termina habilitando el ingreso de empresas foráneas teniendo los servicios en la localidad”, señaló.

Villagra indicó además que existen casos de empresas que obtuvieron habilitaciones comerciales o inscripciones tributarias en la provincia y pasan a figurar como locales, aunque operan desde otras ciudades o provincias.

“Hay empresas que ponen un cartel, trabajan de manera online y distribuyen en la localidad, generando una competencia que perjudica a quienes están radicados desde hace años en Sierra Grande”, afirmó.

Otro de los puntos planteados durante la reunión fue la situación del sector del transporte. Según explicó el dirigente empresarial, existen prestadores locales que realizaron inversiones en vehículos y permanecen sin actividad mientras empresas externas operan dentro del proyecto.

“Tenemos empresas locales de transporte con vehículos parados y vemos colectivos y combis de otras provincias trabajando en la obra”, sostuvo.

En relación con las estrategias para ampliar la participación local, Villagra señaló que se analiza impulsar esquemas asociativos entre proveedores para responder a los requerimientos de las empresas contratistas.

“Si una empresa necesita diez combis y cada proveedor local tiene dos o tres, la idea es que puedan asociarse para cumplir con el servicio requerido”, explicó.

Además, indicó que las cámaras empresarias consideran que el sector privado debió haber participado desde el inicio en las instancias de planificación y diálogo vinculadas al proyecto.

“Consideramos que tendríamos que haber estado sentados desde el minuto cero en la mesa de trabajo con las empresas y el Estado”, expresó.

Durante la reunión también se acordó comenzar a trabajar sobre casos concretos de empresas locales para impulsar institucionalmente su incorporación al proyecto VMOS. Desde las cámaras empresarias señalaron que el objetivo es generar antecedentes de participación que permitan ampliar las oportunidades para otros actores del entramado productivo regional.

Fuente: En este día | Radio Libre