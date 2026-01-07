CALOR EXTREMO Y CAMBIOS BRUSCOS DE TEMPERATURA: EL PRONÓSTICO PARA SIERRA GRANDE

Sierra Grande | Sierra Grande atravesó una de las jornadas más calurosas del verano, aunque sin romper los récords históricos de temperatura registrados en la ciudad desde la década del 90. Así lo confirmó el referente meteorológico local, Víctor Garcés, quien brindó un detallado informe sobre la situación climática actual y las perspectivas para los próximos días, en declaraciones a Radio Libre realizadas desde el aeródromo local.

Según precisó Garcés, la jornada de ayer alcanzó una temperatura máxima de 36,9 grados centígrados, registrada entre las 14 y las 14.30 horas. “Desde las 12 del mediodía hasta las 19 estuvimos permanentemente por encima de los 36 grados, y cerca de la una de la mañana todavía se registraban 28 grados”, señaló, explicando por qué el calor se mantuvo sofocante incluso durante la noche.

El especialista aclaró que, pese a la sensación generalizada de extremo, no se trató del valor más alto del verano ni del histórico. “Tenemos antecedentes de temperaturas mucho más elevadas. La máxima absoluta en Sierra Grande fue de 42,2 grados en enero de 1999, y 43,7 grados en enero de 2009”, recordó.

En relación con la sensación térmica, Garcés explicó que no se registraron diferencias significativas respecto de la temperatura real, debido a que la humedad se mantuvo por debajo del 40%. “Para que se calcule una sensación térmica superior, necesitamos niveles de humedad más altos; de lo contrario, hablamos prácticamente de la temperatura real”, indicó.

Respecto al pronóstico, el meteorólogo anticipó que este miércoles funcionará como un “día bisagra”. Se espera viento del sudeste entre 30 y 40 kilómetros por hora, con ráfagas que podrían alcanzar los 60, lo que provocará un descenso de la temperatura. “Hoy no creo que superemos los 27 o 28 grados, y ya para mañana la máxima rondará los 22 o 23, con una mínima cercana a los 14 grados”, detalló.

El alivio térmico será breve. A partir del viernes y durante el fin de semana, las temperaturas volverán a valores normales para la época, con máximas entre 27 y 32 grados, aunque el viento seguirá siendo protagonista. “Son frentes que se van acomodando: frío, calor, frentes estacionarios. Es lo habitual en nuestra región”, explicó Garcés, remarcando que estas variaciones forman parte del comportamiento climático típico de Sierra Grande y la zona costera.

Finalmente, recomendó a la comunidad utilizar la aplicación del Servicio Meteorológico Nacional, aclarando que, si bien los datos suelen referenciar a San Antonio Oeste por la falta de una estación sinóptica local, el pronóstico sí está ajustado a cada localidad, incluyendo Sierra Grande y Playa Dorada, que aún figura como Balneario El Salado.

Fuente: En este día | Radio Libre