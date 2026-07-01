CAFÉ CULTURAL “VOCES DE LA HISTORIA Y LA COMUNICACIÓN” SE REALIZARÁ EL 2 DE JULIO EN LA EEBA N.º 26

Sierra Grande | La Escuela de Educación Básica para Adultos (EEBA) N.º 26 de Sierra Grande realizará el próximo 2 de julio, a las 19:00, una nueva edición del Café Cultural “Voces de la Historia y la Comunicación”, una actividad abierta a la comunidad que tendrá lugar en la institución, con sede en el edificio de la Escuela N.º 62.

La propuesta es organizada de manera conjunta por los talleres de Secretariado Administrativo y Atención al Cliente, a cargo de la profesora Marcela González, y de Locución Ceremonial y Protocolo, coordinado por Silvia Panomarenko.

En declaraciones a Radio Libre, Paulina «Poly» Muñoz explicó que el encuentro surgió del trabajo articulado entre ambos espacios formativos y que este año tendrá como eje la relación entre la literatura, la historia y la comunicación, además de incluir una conmemoración por el Día del Locutor.

Durante la jornada se presentará el libro “Speakers. Historias de la locución argentina: de las voces de la radio a la IA”, con la participación de sus autores, Martín Berrade y Quique Figueroa, quienes compartirán su experiencia y dialogarán con el público.

Asimismo, los estudiantes del taller de Secretariado Administrativo y Atención al Cliente presentarán una revista desarrollada como parte de su trabajo académico, dedicada a los soldados continentales.

Muñoz señaló que otro de los espacios previstos será la instalación de una radio en vivo, donde los integrantes del taller de Locución Ceremonial y Protocolo recrearán el funcionamiento de un estudio radial para mostrar al público las tareas que intervienen en una transmisión y el trabajo de quienes participan en la producción de un programa.

La organización informó que el evento estaba previsto inicialmente para el 3 de julio, pero fue reprogramado para el 2 de julio debido a la coincidencia con el partido de la selección argentina.

Desde la EEBA N.º 26 indicaron que la invitación está dirigida a toda la comunidad y destacaron que la actividad busca compartir las producciones realizadas por los estudiantes y dar a conocer la oferta educativa de la institución, destinada a personas que deseen iniciar o completar sus estudios primarios.

Fuente: En este día | Radio Libre.