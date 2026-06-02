CADUCIDADES: EL CONCEJO MUNICIPAL DEBATE SU ROL EN LA DISPONIBILIDAD DE TIERRAS Y PROYECTOS COMUNITARIOS

Sierra Grande | El presidente del Concejo Municipal de Sierra Grande, Carlos Negri, se refirió al tratamiento de las caducidades de terrenos dentro del ámbito legislativo local y planteó la necesidad de avanzar en estos procesos para generar alternativas destinadas a proyectos comunitarios, habitacionales y de interés social.

Durante una entrevista concedida a Radio Libre, Negri explicó que en la última sesión del cuerpo se sometieron a votación seis expedientes vinculados a procesos de caducidad, la mayoría correspondientes a propiedades ubicadas en Playas Doradas. Sin embargo, las iniciativas no obtuvieron la aprobación necesaria en el recinto, pese a contar con dictámenes favorables de comisión.

El titular del Concejo señaló que la caducidad constituye una herramienta prevista para aquellos casos en los que los adjudicatarios de terrenos incumplen las condiciones establecidas al momento de acceder a los lotes. Entre los requisitos mencionó la presentación de planos, el inicio de obras y el mantenimiento de los espacios dentro de los plazos estipulados.

Según explicó, antes de llegar a una instancia de caducidad se desarrolla un procedimiento administrativo que incluye notificaciones, intimaciones y la posibilidad de solicitar prórrogas. Una vez agotadas esas etapas, el expediente puede ser elevado al Concejo para su tratamiento.

Negri indicó que muchos de los terrenos incluidos en estos procesos presentan años de inactividad, ausencia de construcciones y falta de mantenimiento. También señaló que, en algunos casos, se trata de adjudicatarios que ya no residen en la localidad.

En ese contexto, sostuvo que las tierras recuperadas mediante caducidades podrían convertirse en una herramienta para responder a distintas demandas de la comunidad. Entre los ejemplos mencionó la posibilidad de asignar espacios a instituciones como la Biblioteca La Lechuza, que actualmente busca un terreno para desarrollar una sede propia en Playas Doradas.

Asimismo, consideró que estos mecanismos podrían contribuir a iniciativas vinculadas al acceso a la vivienda. En ese sentido, mencionó proyectos actualmente en comisión, como “Mi Lote Mi Casa”, y programas habitacionales que podrían implementarse utilizando terrenos recuperados por el municipio.

El concejal también planteó la necesidad de revisar los mecanismos posteriores a la caducidad. Explicó que, históricamente, varios terrenos recuperados fueron incorporados a procesos de licitación pública, situación que, según señaló, puede limitar el acceso de sectores que no cuentan con capacidad económica para competir en igualdad de condiciones.

Finalmente, remarcó que el debate sobre las caducidades está directamente relacionado con la planificación urbana y la disponibilidad de tierras para responder a necesidades habitacionales, institucionales y sociales dentro de Sierra Grande y Playas Doradas.

Fuente: En este Día | Radio Libre