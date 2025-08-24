BURGOS Y ÁVILA CONFIRMAN LA FÓRMULA PARA LAS ELECCIONES LOCALES DE UNTER

Sierra Grande | Los referentes gremiales José Luis Burgos y Gustavo Ávila anunciaron su unidad para presentarse en las elecciones locales del sindicato docente en Sierra Grande.

Los docentes de Sierra Grande viajaron este sábado al valle de la provincia para participar en un encuentro provincial de referentes y agrupaciones sindicales, con la intención de consolidar una fórmula unificada de cara a las elecciones locales de la UNTER.

La presentación oficial de las listas se extenderá hasta el 27 de agosto, mientras que los comicios se realizarán el 17 de octubre.

La fórmula viajó a J.J. Gómez, para confirmar a nivel provincial la unidad Isauro Arancibia, Celeste y Azules, buscando fortalecer la representación unificada de los docentes que se promueve en toda la provincia.

En el ámbito local de Sierra Grande, José Luis Burgos encabezara la lista como secretario general, acompañado por Gustavo Ávila como secretario adjunto. Burgos se desempeña actualmente como director del Centro de Educación Técnica N°12, mientras que Ávila es referente regional de la Central de Trabajadores CTA.

Por ahora es la única lista que se conoce, aunque no trascendió quienes ocuparán los restantes cargos de la lista, con esta fórmula, los docentes locales consolidarían la unidad sindical.