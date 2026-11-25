Sierra Grande | El secretario general de la UNTER, delegación Sierra Grande, José Luis Burgos, informó sobre la adhesión al paro provincial convocado para el 25 de noviembre y la participación del gremio en las actividades locales por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Además, se refirió a las propuestas de capacitación docente en interculturalidad.

Burgos explicó que la medida de fuerza fue definida en el último congreso de UNTER y ratificada por el plenario de secretarios generales realizado en Fiske Menucco. Señaló que la fecha fue establecida para articular la jornada de paro con las actividades organizadas en distintas localidades por el 25N. En Sierra Grande, el sindicato participará de la convocatoria prevista en la plaza San Martín, donde instalará un stand y acompañará las acciones junto a otras organizaciones locales.

En relación con la jornada, el dirigente indicó que la Secretaría de Género e Igualdad de Oportunidades de la seccional, a cargo de Lucía Sarmiento, trabajó en la preparación de la actividad. La convocatoria local se realizará durante la tarde del 25 de noviembre, en el marco de las propuestas impulsadas por el municipio y organizaciones de la comunidad.

Por otra parte, Burgos destacó las instancias de formación docente en interculturalidad, que definió como parte del derecho a la capacitación en servicio. Explicó que UNTER viene trabajando junto a la comunidad Mapuche-Tehuelche de Río Negro y mencionó la firma de un convenio entre el sindicato y representantes de estas comunidades para avanzar en el abordaje de la interculturalidad en los espacios educativos.

El secretario general sostuvo que la propuesta busca incorporar una perspectiva educativa vinculada con las particularidades regionales y los pueblos originarios. En ese sentido, recordó el trabajo iniciado en 2016 durante la modificación del diseño curricular de adultos, orientado a revisar la visión etnocéntrica de la educación e incorporar una perspectiva desde la región patagónica.

Fuente: En este día | Radio Libre