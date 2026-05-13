BURGOS ANALIZÓ LA SITUACIÓN DEL FINANCIAMIENTO Y EL RECLAMO POR LAS UNIVERSIDADES

Sierra Grande | En el marco de la cuarta Marcha Federal Universitaria convocada en distintos puntos del país, el secretario general de UNTER Sierra Grande, José Luis Burgos, realizó un análisis sobre la situación de las universidades públicas y el contexto de financiamiento que atraviesa el sistema educativo nacional.

Durante una entrevista con Radio Libre, Burgos señaló que la jornada de movilización se desarrolló sin paro universitario a nivel nacional y explicó que las actividades académicas continuaron con normalidad en muchas instituciones, incluso con mesas de examen y clases programadas. En ese contexto, indicó que las concentraciones fueron convocadas para la tarde, con el objetivo de acompañar el reclamo federal por la educación superior pública.

El dirigente sostuvo que las movilizaciones universitarias se producen “en un contexto cada vez más difícil a nivel nacional” y vinculó esa situación con las discusiones presupuestarias y las decisiones de financiamiento adoptadas por el Gobierno nacional.

En relación con el panorama educativo, Burgos afirmó que existen modificaciones en programas y políticas que anteriormente contaban con aportes nacionales. Como ejemplo, mencionó cambios en la implementación del programa Hora Más en escuelas primarias, donde —según explicó— ya no habría financiamiento completo por parte de Nación y la aplicación quedaría focalizada en determinados estudiantes.

Asimismo, consideró que las provincias continúan avanzando en acuerdos y programas educativos vinculados a lineamientos nacionales debido a la necesidad de sostener recursos económicos para el sistema. En ese sentido, expresó que las decisiones sobre financiamiento impactan tanto en el funcionamiento institucional como en las políticas educativas.

Burgos también hizo referencia a la situación de las universidades públicas en el país y destacó la importancia de las movilizaciones convocadas por estudiantes y docentes. Según manifestó, la universidad pública cumple un rol central en la formación profesional y en el acceso a estudios superiores para amplios sectores de la sociedad.

La convocatoria local en Sierra Grande incluyó una concentración en el nodo universitario del CURZA y una marcha hacia la plaza San Martín, en adhesión a la jornada nacional de protesta.

Fuente: En este día | Radio Libre