Bomberos Voluntarios en alerta: se acuertalarán si no les dan la comisión normalizadora

Sierra Grande.- Un grupo de bomberos voluntarios de Sierra Grande está en estado de alerta, señalaron que la comisión normalizadora no va mas y que si no obtienen ellos la Asociación de la institución se acuertelarán este sábado.

«Los bomberos estamos limitados a la hora de salir, hay escasos móviles, la ropa que tenemos no es acorde y no sabemos cuanta plata administra la comisión, es más, no sabemos si se perdieron los subsidios, cada vez que necesitamos algo nunca hay plata y tampoco nos informan nada», señalaron.

Este medio habló con Javier Quilodrán y Rolando Morales que son bomberos del cuerpo activo. Manifestaron su hartazgo y el de casi todo los bomberos y que para nada están de acuerdo con que siempre se politice la institución y haya funcionarios atrás de la misma, «no somos verdes, somos bomberos», dijeron.

El mes que viene la comisión normalizadora cumple dos años y aún no se hizo un empadronamiento que permita hacer nuevos socios y llamar a una nueva comisión electa. Pasó el tiempo y según los bomberos poco ha cambiado y comentaron por ejemplo que los vestuarios siguen tal cual y los estructurales no son ignífugos.

Según Morales y Quilodrán, de los 31 bomberos, al menos 28 ya manifestaron su intención de sumarse al reclamo. Este jueves habrá una reunión entre el cuerpo activo y convocaron a la comisión normalizadora para este viernes,

«Queremos la comisión, nosotros podemos administrarla y estamos facultados por estatuto para hacerlo», señalaron.

Convocaron a la normalizadora a una reunión para el viernes para exigir la dirección de la comisión y si no hay respuesta se acuartelarán este sábado.

«No queremos llegar a esto pero lo mejor que puede pasar es que los mismos bomberos administremos lo que es de los bomberos, estamos en condiciones muy precarias, poco cambió, seguimos igual» añadieron.