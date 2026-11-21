Sierra Grande | La Asociación de Bomberos Voluntarios de Sierra Grande abrió una nueva convocatoria para incorporar aspirantes, luego de dos años sin realizar inscripciones. Según informó el jefe del cuartel, Javier Quilodrán, la planificación contempla sumar entre cinco y ocho aspirantes para Sierra Grande y aproximadamente cinco para el destacamento de Playas Doradas durante 2027. La inscripción está destinada a personas de entre 18 y 35 años, de acuerdo con los requisitos establecidos por la Ley Nacional 25.054. La institución prevé cerrar la convocatoria en los próximos días y comenzar las capacitaciones durante diciembre.

Quilodrán precisó que actualmente el cuartel central cuenta con 22 bomberos activos. Si bien señaló que el objetivo institucional sería alcanzar una dotación de entre 40 y 50 integrantes, aclaró que la incorporación de personal debe estar acompañada por los recursos materiales necesarios. En ese sentido, indicó que equipar al plantel actual demanda una inversión estimada en 205 millones de pesos. Por este motivo, la cantidad de nuevos aspirantes se define en función de la capacidad económica y operativa de la asociación, que debe garantizar equipos de protección personal, equipos autónomos y herramientas para las distintas intervenciones. El jefe del cuartel sostuvo que no sería viable ampliar la cantidad de efectivos sin contar con los elementos necesarios para protegerlos.

Respecto de Playas Doradas, explicó que el destacamento depende del cuartel central de Sierra Grande, pero necesita contar con sus propios bomberos voluntarios y cuarteleros para garantizar la cobertura durante las 24 horas. La organización proyecta conformar allí una dotación que pueda brindar una primera respuesta ante emergencias, mientras que el cuartel central aportaría refuerzos cuando la situación lo requiera. La incorporación de aproximadamente cinco bomberos forma parte de esa planificación operativa.

Durante la entrevista también se refirió a la preparación del cuerpo ante los fenómenos meteorológicos previstos para la temporada. Quilodrán señaló que la institución desarrolla capacitaciones vinculadas al fenómeno de El Niño y trabaja para incorporar motobombas y equipamiento destinado a responder ante posibles inundaciones. Además, recomendó a la población mantener limpios los patios y desagües, evitar la acumulación de residuos y asegurar chapas y objetos que puedan desplazarse por el viento. También advirtió sobre los riesgos que pueden presentar los árboles de gran porte cuando las lluvias ablandan el terreno y debilitan sus raíces.

La convocatoria de aspirantes se enmarca así en una planificación que busca ampliar progresivamente la capacidad de respuesta de los bomberos en Sierra Grande y Playas Doradas, sin exceder los recursos disponibles. Para Quilodrán, contar con más personal es una necesidad de la institución, pero su incorporación debe realizarse junto con el equipamiento y las condiciones de seguridad que requiere cada integrante para intervenir en una emergencia y regresar a su hogar sin poner en riesgo su integridad.

Fuente: En este día | Radio Libre