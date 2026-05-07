BIOSUR CUMPLE SU PRIMER AÑO DE ACTIVIDAD EN SIERRA GRANDE

Sierra Grande | El laboratorio de análisis clínicos BIOSUR cumple este 7 de mayo, su primer año de funcionamiento en Sierra Grande. La empresa fue creada por los bioquímicos Gabriel Jauregui, Martín Goñi y Daniela Ercolani, quienes impulsaron el proyecto como una alternativa de servicios vinculados a análisis clínicos, industriales y veterinarios en la localidad.

En diálogo con Radio Libre, Daniela Ercolani realizó un balance del primer año de actividad y señaló que el período estuvo marcado por el crecimiento del servicio y la incorporación de profesionales. “Ha sido un año con mucho trabajo, cumpliendo objetivos personales y brindando una alternativa más de este servicio, acompañando también el crecimiento local”, expresó.

La profesional indicó que el laboratorio recibió el acompañamiento de pacientes y médicos que se sumaron al equipo de trabajo. También destacó que BIOSUR surgió a partir de una iniciativa compartida entre los tres socios, quienes cursaron sus estudios en la misma universidad y cuentan con dos décadas de experiencia profesional.

Según explicó, la decisión de emprender estuvo vinculada a la posibilidad de generar nuevos servicios en la comunidad y acompañar el desarrollo de Sierra Grande. “Pensábamos que era un servicio que se iba a necesitar con el crecimiento de la población”, sostuvo.

Además de los análisis clínicos, BIOSUR realiza análisis industriales y veterinarios. Ercolani explicó que trabajan junto a laboratorios de Bahía Blanca para el control de calidad y el cumplimiento de normas y auditorías vinculadas a estándares de calidad.

La bioquímica detalló que el laboratorio también cuenta con consultorios donde atienden profesionales de distintas especialidades médicas. En ese marco, remarcó la intención de ampliar la capacidad operativa para incorporar nuevos servicios y más especialistas.

En relación con las campañas de prevención difundidas por BIOSUR, Ercolani señaló que el laboratorio busca promover controles anuales y seguimiento de enfermedades crónicas. “Hay muchas enfermedades silenciosas que sin análisis no se detectan”, indicó.

Sobre las perspectivas para los próximos meses, sostuvo que el objetivo principal es continuar creciendo y ampliar los espacios físicos para sumar más profesionales al equipo de trabajo.

“Queremos seguir apostando y brindando más servicios”, afirmó.

Fuente: En este día | Radio Libre