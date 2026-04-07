BINGO DEL CET N° 12: PRIMER EVENTO DEL AÑO PARA RECAUDACIÓN DE FONDOS

Sierra Grande | El Centro de Educación Técnica N° 12 realizará el primer bingo del año el próximo 11 de abril de 2026 a las 17 horas, en sus instalaciones. La actividad incluirá sorteos con premios, servicio de buffet y venta de cartones a un valor de $8000 por tira.

Según lo informado por la organización, el evento contempla más de $1.000.000 en premios, además de instancias de consuelo durante la jornada. La convocatoria se encuentra abierta y ya se pueden solicitar los cartones de participación.

El bingo del CET N° 12 se constituye como el tradicional encuentro anual de la institución y es uno de los eventos con mayor convocatoria dentro de su calendario. Su realización tiene como objetivo recaudar fondos destinados a la compra de materiales para las orientaciones de electromecánica y química.

Desde la institución señalaron que estos recursos buscan reducir los gastos que deben afrontar las familias en la adquisición de insumos necesarios para las prácticas educativas, fortaleciendo así los procesos de aprendizaje en los distintos espacios curriculares en los que participan estudiantes de 1° a 6° año.

La actividad se desarrollará en el edificio del CET N° 12 y contará con organización interna y colaboración de la comunidad educativa.