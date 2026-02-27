BIBLIOTECA POPULAR LA LECHUZA CONVOCA A ASAMBLEA ANUAL ORDINARIA EN PLAYAS DORADAS

Sierra Grande | La Asociación Civil Biblioteca Popular La Lechuza, con sede en Playas Doradas, realizará su Asamblea General Ordinaria el jueves 5 de marzo a las 17 en la Escuela Nº 360 de Playas Doradas. La convocatoria está dirigida a los socios y socias de la entidad y contempla el tratamiento de memoria, balance y organización interna.

En declaraciones a Radio Libre, la presidenta Graciela Carrasco Gattafoni y la tesorera Cristina Sansone detallaron el funcionamiento actual del proyecto y los puntos incluidos en el orden del día.

La organización administra un sistema de bibliotecas libres y solidarias, mediante la instalación de estructuras en espacios públicos donde los libros se encuentran disponibles para préstamo, intercambio o donación, sin mediación de personal permanente. Según explicaron, el objetivo es facilitar el acceso a la lectura en un contexto donde no cuentan con sede física.

Actualmente, La Lechuza dispone de más de 2.200 ejemplares y cuenta con 61 socios. Las bibliotecas se encuentran ubicadas en el Mirador de Trofón y Avenida Prefectura Naval Argentina, en el SUM del Camping Municipal, en el super de Playas Doradas, Meraki a donde los visitantes pueden encontrarse con un espacio de lectura y en el Centro de Salud Publica de la villa balnearia. Los materiales son donados por particulares y por otras bibliotecas de la provincia.

Las integrantes indicaron que los libros recibidos son catalogados y registrados como parte del fondo bibliográfico, requisito necesario para su inscripción en programas nacionales destinados a bibliotecas populares. También señalaron que algunos ejemplares autografiados o de difícil reposición se conservan fuera de circulación abierta.

En relación con la vida institucional, informaron que la personería jurídica fue otorgada en junio del año pasado y que la comisión directiva está integrada por nueve miembros. La Asamblea General Ordinaria tratará los estados contables cerrados al 31 de diciembre de 2025, la memoria anual, el informe de la Comisión Revisora de Cuentas, la fijación de la cuota social y la conformación de comisiones de trabajo.

La convocatoria formal establece como primer punto la designación de dos socios para firmar el acta junto a la presidenta y el secretario. También se definirá el esquema de voluntariado para el desarrollo de actividades previstas en el estatuto.

Desde la asociación informaron que quienes deseen asociarse podrán hacerlo en el marco de la asamblea. Asimismo, recordaron que las donaciones de libros pueden acercarse a las bibliotecas libres o coordinarse a través de sus canales de contacto.

Fuente: En este día | Radio Libre