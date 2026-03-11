BELÉN BALEIJA EXPUSO UN TESTIMONIO SOBRE VIOLENCIA DE GÉNERO EN EL ACTO POR EL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER EN SIERRA GRANDE

Sierra Grande | En el marco de la conmemoración por el Día Internacional de la Mujer realizada en Sierra Grande y organizada por la municipalidad, Belén Baleija solicitó la palabra para compartir un testimonio vinculado a una situación de violencia de género vivida en su entorno familiar.

Durante su intervención, Baleija explicó que su intención fue “recordar, enunciar y poner en palabras lo que muchas veces se intenta callar”, y señaló que la violencia contra las mujeres “no es una estadística ni un número”, sino una realidad que se manifiesta en experiencias concretas.

En su relato, describió un episodio ocurrido tiempo atrás cuando recibió un llamado durante la madrugada. Al llegar al lugar, encontró a su hermana en el suelo con lesiones y dificultades para respirar. “La levanté como pude, la cargué en mi camioneta y salí tocando bocina por el pueblo buscando ayuda”, expresó.

Según detalló, la situación marcó el inicio de un proceso que incluyó denuncias y gestiones ante distintas instituciones. Baleija indicó que su hermana debió repetir el relato de lo sucedido en varias ocasiones en un corto período de tiempo. “Conté siete u ocho veces las veces que tuvo que contar lo que le pasó en menos de tres días”, afirmó.

En ese contexto, señaló que, tras el episodio inicial de violencia, comienza una segunda etapa vinculada a los trámites y procedimientos institucionales. “Después empieza otra batalla: la de las oficinas, las denuncias, las esperas interminables y las puertas cerradas”, manifestó.

Durante su exposición también planteó cuestionamientos al funcionamiento del sistema judicial y de asistencia. “Tenemos un sistema judicial que muchas veces falla y falla contra la mujer. Demora, posterga y hace esperar mientras el miedo sigue ahí”, sostuvo.

Asimismo, mencionó dificultades para acceder a espacios de resguardo y acompañamiento institucional. Según relató, en algunas ocasiones los refugios no estaban disponibles o las respuestas administrativas implicaban demoras. “Te piden que vuelvas el lunes para ver si está la jefa, como si la violencia pudiera esperar”, expresó.

Baleija también hizo referencia a las formas de violencia psicológica y a sus efectos en la vida cotidiana. “La violencia no es solo un golpe. También es el miedo constante, las amenazas, los mensajes y la persecución”, señaló.

En otro tramo de su intervención, destacó el acompañamiento entre mujeres como un elemento central para enfrentar estas situaciones. Indicó que muchas personas logran atravesar estos procesos gracias al apoyo de familiares, amistades o redes de contención.

Finalmente, afirmó que el 8 de marzo representa una instancia para visibilizar estas problemáticas. “Ninguna mujer debería atravesar la violencia en silencio ni tener que enfrentarla sola”, expresó.

Fuente: En este día | Radio Libre.